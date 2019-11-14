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Глава ВТБ пообещал реструктурировать долг "Ленфильма"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Долг киностудии "Ленфильм" перед ВТБ, скорее всего, будет снова реструктурирован, сообщил президент-предправления банка Андрей Костин. Он также допустил изменения в руководстве студией, которую с 2012 года возглавляет Эдуард Пичугин.

В августе председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой дать студии субсидии для погашения долга перед ВТБ в 1,53 млрд рублей. Этот кредит банк выделил студии в 2013 году под госгарантию и выполнение определенного бизнес-плана. Костин отметил, что этот план не выполняется, а банк уже несколько раз пролонгировал кредит. Ранее банкир говорил, что сам советовал "Ленфильму" просить господдержку, поскольку вернуть долг своими силами компания не может.

По сведениям Костина, ситуация с "Ленфильмом" обсуждалась на совещании у помощника президента Андрея Белоусова.

"Есть комплекс вопросов. Первое - возможны государственные субсидии, потому что в результате снижения курса рубля в 2015 году они потеряли достаточно много. Там есть вопрос доведения до ума участка земли, который у них есть в Санкт-Петербурге, и его реализации, продажи в счет погашения. И реструктуризация долга, наверно, еще на какой-то срок с тем, чтобы все-таки они сумели погасить", - сказал он.

"И плюс поддержка Минкультуры, есть вопрос прав (на интеллектуальную собственность - ИФ) и так далее. Есть комплекс мер, который направлен на серьезное оздоровление компании. Он включает в себя комплекс и государственной поддержки, и улучшения их собственных показателей, потому что есть претензии к менеджменту. Я думаю, что в рамках этого мы эту тему будем потихоньку решать", - добавил Костин.

Ленфильм ВТБ Андрей Костин Владимир Путин Федор Бондарчук

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