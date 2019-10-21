Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Условием для снижения будет готовность застройщика перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Об этом сообщил зампредправления Сбербанка Анатолий Попов.

"В этом случае оформить жилищный кредит можно будет по ставке от 1% на квартиры в новостройках", - сказал он.

Самая низкая ставка будет доступна по программе господдержки для семей с детьми. Они получат скидку, если купят жилье в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу. Какие квартиры могут быть проданы по сниженной ставке, будут определять застройщики.

"У клиента будет возвращение выбора - дисконт на весь срок кредита или большой, но только на стадию строительства. В первом случае дисконт составит до 1,4 процентного пункта от текущих ставок Сбербанка. Во втором - до 4 процентных пунктов, но максимальная сниженная ставка будет действовать только до ввода новостройки в эксплуатацию", - сказал Попов.

Ранее о новом продукте Сбербанка "Ведомостям" рассказал вице-президент банка Сергей Бессонов. По его словам, сниженная ставка увеличит продажи, в том числе менее ликвидных объектов, например, больших квартир, что позволит быстрее гасить кредит на строительство.

С 1 октября Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных продуктов на 0,3 процентного пункта, ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков снизились на 0,6 процентного пункта, рефинансирование для клиентов других банков стало доступно по ставке от 9,5% годовых.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых накапливаются деньги граждан. Использовать эти средства до окончания работ девелоперы не имеют права, строительство должно финансироваться за счет банковских кредитов.