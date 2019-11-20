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Орешкин призвал правительство и ЦБ поддержать спрос в связи со снижением инфляции до 3%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В 2019 году инфляция в России будет ближе к 3%, правительству и Банку России нужно координировать свои действия по поддержке совокупного спроса, соответствующего целевой инфляции в 4%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он сказал это на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Сколько не занимайся структурными реформами, важно, чтобы и совокупный спрос соответствовал потенциальному уровню. У нас по этому году инфляция окажется ближе к 3%, это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у ЦБ, которые были у нас", - сказал он.

По его словам, это значит недополучение определенного объема совокупного спроса.

"А что это такое? Это недополученные доходы населением, это недополученная прибыль компаниями, это недополученные доходы бюджета. По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году - больше 1 трлн рублей", - добавил министр.

По словам Орешкина, ЦБ на эту проблему начал реагировать. Он призвал правительство скоординировать свои действия с ЦБ в этом отношении, чтобы совокупный спрос соответствовал инфляции в 4%, и инфляция стабильно держалась около целевого уровня.

Максим Орешкин Банк России Минэкономрназвития ВТБ Капитал

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