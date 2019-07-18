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Владелец "Антипинского НПЗ" сменил акционеров

Раньше это были структуры Сбербанка и Socar Russia, теперь - кипрская компания

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ООО "СОКАР Энергоресурс", которой Сбербанк в июне передал 80% акций "Антипинского НПЗ", сменила владельцев, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

В мае эта компания была учреждена как совместное предприятие структуры Сбербанка - ООО "СБК Комплект" (40%) - и Socar Russia Investments Ltd (60%). Теперь в системе есть данные, что в начале июля единственным владельцем "СОКАР Энергоресурса" стала кипрская компания Energoresource RT limited. Единственный участник этой компании - кипрская Mediterranean Nominees Limited, свидетельствуют данные Dun and Bradstreet.

В Сбербанке отказались комментировать смену участников ООО.

В пресс-релизе кредитной организации от 18 июля говорится, что ООО "СОКАР Энергоресурс" - "совместное предприятие с участием ПАО "Сбербанк" и группы отраслевых инвесторов".

О переходе 80% НПЗ к "СОКАР Энергоресурсу" Сбербанк сообщил в пресс-релизе в начале июня. В ЕГРЮЛ эта сделка не была отражена.

В пресс-релизе Антипинского НПЗ от 18 июля "СОКАР Энергоресурс" называется давальцем, который будет загружать завод нефтью. А в пресс-релизе Сбербанка компания названа "оператором проекта".

Сбербанк приобрел 80% акций "Антипинского НПЗ" у группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова за долги в мае этого года. Сбербанк обвинил Мазурина и гендиректора завода Геннадия Лисовиченко в том, что они ввели в заблуждение этот банк и других кредиторов относительно финансового состояния предприятия и скрыли наличие крупных долгов, в том числе по поручительства. Также банк обвинил их в заключении невыгодных контрактов и доведении завода до разорения и остановки производства в апреле 2019 года. Банк пожаловался на Мазурова в правоохранительные органы, 13 июля его задержали, а два дня спустя арестовали.

В суде защита предпринимателя заявила, что он был отстранен от управления НПЗ с ноября 2018 года, с тех пор заводом руководил Сбербанк и довел его до остановки, а затем вследствие дефолта получил 80% предприятия.

По условиям кредитного соглашения со Сбербанком Мазуров имеет право обратного выкупа контроля в "Антипинском НПЗ", заявили "Коммерсанту" в ГК "Новый поток".

Дмитрий Мазуров МВД Антипинский НПЗ Сбербанк Socar Кипр

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