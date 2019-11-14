Последний НПЗ Дмитрия Мазурова сменил владельца

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Марийский нефтеперерабатывающий завод, находившийся под управлением ГК "Новый поток" арестованного Дмитрия Мазурова, перешел в собственность коллекторского агентства ООО "Долговой центр". Как пишет "Коммерсантъ", завод был последним нефтяным активом группы Маузурова New Stream.

Агентство "Долговой центр" источники издания связывают с близким к "Роснефти" Московским кредитным банком (МКБ), крупным кредитором НПЗ у которого в залоге все акции завода. По нормам Гражданского кодекса, сделка с заложенным имуществом невозможна без согласия залогодержателя, то есть МКБ как минимум дал согласие на переход права собственности к "Долговому центру".

В МКБ от комментариев отказались. Источник, близкий к банку, рассказал, что банк продал "Долговой центр" в 2013 году. Газета отмечает, что агентство "Долговой центр" никогда не было среди лидеров рынка.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "УК "Марийский НПЗ" больше не является владельцем акций Марийского НПЗ. "Долговой центр" принадлежит Bodmin Group Ltd с Британских Виргинских островов.

Марийский НПЗ был построен к 1998 году. В 2013 году он достался ВТБ за долги. Год спустя New Stream по просьбе ВТБ взяла этот завод в управление, а в 2017 году выкупила и решила модернизировать и увеличить его мощность переработки с 1,4 до 7 млн тонн в год.

У группы New Stream начались финансовые проблемы. Она увеличила мощность Марийского НПЗ только до 1,6 млн тонн, при этом завод так и не начал выпуск товарных нефтепродуктов. Группа заключила с заводом соглашение на получение обратного акциза — субсидии для нефтепереработки, - на который она могла бы претендовать в случае строительства небольшой установки по производству бензина. Планам помешал переход Антипинского НПЗ от New Stream к Сбербанку весной 2019 года. В июле Муазуров был арестован.

Марийский НПЗ остановил работу до ноября. Первые заявления о банкротстве завода были поданы в конце мая одновременно с началом процесса о банкротстве Антипинского НПЗ. Одними из первых свои судебные требования на 2,6 млрд руб. подали МКБ и ООО "Финойл" (Москва, залогодержатель 100% двух НПЗ в Кемеровской области). Заявление "Финойла", подавшего заявление о банкротстве завода первым, будет рассмотрено судом 14 ноября.