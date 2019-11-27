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Сын Николая Патрушева учредил АНО "Центр "Арктические инициативы"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сын секретаря Совбеза России Андрей Патрушев 26 ноября учредил и возглавил автономную некоммерческую организацию "Центр "Арктические инициативы". Это следует из данных ЕГРЮЛ.

До последней декады октября Андрей Патрушев был заместителем гендиректора и членом правления "Газпром нефти" и отвечал в компании за развитие шельфовых проектов. Из компании он ушел "в связи с переходом на другую работу".

В начале ноября стало известно, что Патрушев стал владельцем 6,25% в ООО "Транстелесофт" (входит в подконтрольную бенефициарам "Трансмашхолдинга" группу Ctrl2GO, специализируется на внедрении и разработке высокотехнологичных решений для промышленности), но должность в этой компании не получил.

Николай Патрушев много занимается арктической тематикой. На недавней встрече представителей государств-членов Арктического союза он возглавлял российскую делегацию. Встреча прошла под эгидой Совбеза России.

Андрей Патрушев родился в 1981 году. В 2003 году он окончил академию ФСБ по специальности "юриспруденция", в 2006 году - Дипломатическую академию МИДа по специальности "мировая экономика". В 2008 году он окончил Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина по специальности "нефтегазовое дело".

С 2006 по 2009 год он был советником председателя совета директоров "Роснефти", затем два года был заместителем гендиректора по развитию бизнеса ООО "РН-Сервис". С 2011 по 2013 год в должности первого замгендиректора "Вьетсовпетро" и заместителя гендиректора "Зарубежнефти" занимался организацией деятельности российско-вьетнамского СП по разработке месторождений на шельфе Вьетнама. В 2013 году перешел в "Газпром нефть".

Николай Патрушев ФСБ Совбез Транстелесофт Андрей Патрушев Газпром нефть Арктические инициативы

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