"Эксмо" решило судиться с Mail.ru из-за книги Алекса Лесли

Аудиокнига "Охота на самца" нелегально копируется в "Одноклассниках"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Издательство "Эксмо" 22 ноября подало иск о защите авторских прав к структуре Mail.ru Group из-за появления в соцсетях группы "Одноклассники" и "Мой мир" аудиокниги Алекса Лесли (Александр Кириллов) "Охота на самца". Об этом "Ведомостям" рассказал гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы "Эксмо") Максим Рябыко.

Иск был подан в рамках антипиратского законодательства. 11 ноября Мосгорсуд по требованию издательства ввел обеспечительные меры по иску, обязав соцсети заблокировать доступ к нелегальной фонограмме. Такое решение есть в картотеке суда. По закону, если интернет-площадка после решения об обеспечительных мерах продолжает размещать нелегальный контент, правообладатель по закону имеет право подать иск уже к владельцу сайта и добиваться блокировки сайта-нарушителя.

Из иска следует, что "Эксмо" не требует блокировки "Одноклассников" и сети "Мой мир", но просит ограничить техническую возможность по размещению этой аудиозаписи. Также издательство попросило взыскать с ответчика уплаченную им госпошлину в 6000 рублей.

Лесли-Кириллов – автор книг и тренингов, посвященных искусству соблазнения. Он получил известность как знакомый модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка). С Вашукевич и Кирилловым из-за обнародованных в Instagram личных фотографий судился бизнесмен Олег Дерипаска.

По словам Рябыко, с сентября 2019 года АЗАПИ зафиксировала на "Одноклассниках" было зафиксировано около 12 000 нарушений авторских прав, а в соцсети "Мой мир" – примерно 500. Чаще всего речь идет о повторном размещении ранее удаленного контента, отметил он. Искать нарушения правообладателям приходится вручную, они обращаются к администаторам сетей по каждому конкретному случаю, тогда нелегальный контент удаляется. В АЗАПИ предлагают решить проблему с помощью системы "цифрового отпечатка", которая уже действует во "ВКонтакте".