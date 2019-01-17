Выдворенные из Таиланда Настя Рыбка и Алекс Лесли вылетели в Москву

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, известные под псевдонимами Настя Рыбка и Алекс Лесли, в сопровождении еще пяти фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе в четверг вечером прилетят в Москву, сообщили "Интерфаксу" информированный источник.

"Вашукевич и Кириллов днем по местному времени зарегистрировались на совместный рейс "Аэрофлота" и AirSebia в бангкокском аэропорту "Суварнабхуми" и вылетели в Москву", - сказал источник.

Ожидается, что они прибудут в московский аэропорт "Шереметьево" вечером в четверг.

Ранее телеканал CNN сообщил, что суд в Таиланде приговорил Вашукевич к условному сроку за проведение "секс-тренинга" для туристов. Гражданка Белоруссии приговорена к девяти месяцам тюрьмы, которые она уже отбыла за решеткой, пока шло следствие. Она также освобождена от уплаты штрафа в размере $3,1 тыс. за истечением срока давности.

Такой же приговор по этому делу получили еще семь обвиняемых, в том числе Кириллов, называющий себя тренером по личностному росту.

25 февраля 2018 года полиция провела рейд отеле Паттайи, где должен был состояться "секс-тренинг" для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а десять организаторов тренинга, в том числе Кириллова и Вашукевич, задержали.

Рыбка и Лесли получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании ФБК оппозиционера Алексея Навального. Уже после их ареста в Таиланде, в июле, суд в Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к Рыбке и Лесли из-за того, что они без его согласия разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя, и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.