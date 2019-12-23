Книгоиздатели пригрозили "Яндексу.Видео" и YouTube вечной блокировкой

"Эксмо" добивается удаления пиратских аудиоверсий книг с обеих платформ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Издательство "Эксмо" решило добиваться от "Яндекс.Видео" и YouTube удаления нелегальных аудиоверсий книг, в том числе через суд и не исключает, что будет настаивать на вечной блокировке обоих сервисов в России. Об этом "Ведомостям" сказал представляющий интересы издателей Максим Рябыко, гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ).

Издание узнало, что 2 декабря Мосгорсуд удовлетворило апелляцию "Эксмо" об обеспечительных мерах в отношении нелегальных аудиоверсий книги Лю Цысиня "Задача трех тел". В первой инстанции суд отклонил жалобу издательства за недостаточностью доказательств.

В соответствии с решением суда YouTube и "Яндекс" обязаны удалить нелегальные копии этого произведения, или они будут заблокированы в России. Корреспондент газеты отметил, что пока аудиоверсия книги доступна на обоих ресурсах. В "Яндексе" сказали, что не получали представления суда и от комментариев отказались. Представитель Google (владелец YouTube) не ответил на запрос издания.

"Эксмо" намерено идти до конца и добиваться добровольного удаления "Яндексом" нелегальных аудиокниг, сказал Рябыко: "Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке "Яндекс.Видео" и YouTube в России".

Вечная блокировка как мера борьбы с пиратством действует в России с 2015 года, напоминают "Ведомости". Если ресурс добровольно не удаляет нелегальный контент по требованию правообладателя, суд может обязать Роскомнадзор его заблокировать до удаления пиратской копии. Если правообладатель повторно найдет на этом ресурсе нелегальный контент, он может потребовать его вечной блокировки.

В 2018 году "Газпром-медиа", пригрозив заблокировать навечно "Яндекс.Видео", убедил интернет-компании подписать с крупнейшими телехолдингами меморандум и обязаться удалять пиратские сериалы и фильмы, а также ссылки на них добровольно. Книжные издательства не были подключены к этим договоренностям и были этим крайне недовольны, пишут "Ведомости". На вопрос о возможном вхождении издателей в состав участников меморандума представитель "Яндекса" ответил, что это нужно обсуждать со всеми участниками.

"Эксмо-АСТ" – крупнейший российский издатель художественной литературы. В 2018-2019 годах группа дважды добивалась от судов предварительных обеспечительных мер в связи с публикацией нелегальных аудиоверсий книг на YouTube. Такое определение в отношении "Яндекс.Видео" суд принимает по иску "Эксмо" впервые.