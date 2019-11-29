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ИТМО выдвинет в совет директоров нового фонда "Яндекса" ректора Васильева

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Национальный исследовательский университет ИТМО выдвинет кандидатом в совет директоров создаваемого "Яндексом" "Фонда общественных интересов" ректора Владимира Васильева.

Как сообщалось, совет директоров "Яндекса" одобрил изменение в структуре корпоративного управления интернет-компании, согласно которому в ней появится некоммерческий "Фонд общественных интересов".

В совет директоров фонда войдут 11 человек: представители ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, три независимых директора из РСПП, Школы управления "Сколково" и Фонда поддержки 57-й школы, а также глава группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож, управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян и гендиректор "Яндекса" в РФ Елена Бунина.

Собрание акционеров "Яндекса", на котором будет одобрено введение в корпоративную структуру этого фонда, запланировано на 20 декабря.

ИТМО Яндекс Фонд общественных интересов

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