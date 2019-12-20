"Транснефть" решила ужесточить контроль за нефтяниками после форс-мажора на "Дружбе"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - После загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" "Транснефть" ужесточит внутренние регламенты и требования к ряду недропользователей, сообщил вице-президент компании по безопасности Вячеслав Скворцов.

По его словам, после форс-мажора нельзя исключить, что он не повторится в других местах.

"Поэтому везде была задействована служба безопасности с точки зрения проверок, поиска, обнаружения признаков подобного. В этом смысле мы принимали участие в разработке этих регламентов и до сих пор сопровождаем расследование своими возможностями, продолжая оказывать информационную поддержку следствию", - сказал он.

Также компания изменит договоры на 2020 год, включив туда пункты об ужесточении условий проверки контрагентов компании, добавил Скворцов. "Сейчас мы более тщательно проверяем так называемых "малышей"-недропользователей", - уточнил он.

"Чаще всего ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании. - ИФ.) работают на хороших добычных участках, а там, где уже нефть заканчивается, они их продают, сдают в аренду и т.д. этим "малышам", а они тянут последнюю нефть оттуда, зачастую ее не хватает. Кто-то "добывает", криминальным образом, из трубы, в том числе на промыслах - промысловые трубы охраняются совсем иначе, чем наши. "Добывают" такую нефть, затем продают так называемым интеграторам, консолидаторам - тому, кто имеет лицензию. Нам могут сдавать только те компании, которые имеют лицензию на добычу, у которых есть реальная добыча. Так вот среди тех организаций, которые нам сдавали через "Нефтеперевалку" собранную консолидированную нефть, как раз так и получалось: они добывали мизер - 150 тонн, а сдавали десятки тысяч тонн. Вот теперь эти моменты уже будут у нас на контроле, мы теперь будем подходить более строго. Да, кому-то это будет не нравиться, но если мы не хотим повторения, то другого пути нет", - добавил вице-президент.

По его словам, "Транснефть" будет следить, чтобы у компаний соответствовали объемы добычи и сдачи.

"Здесь, конечно, нужен входной контроль - почему мы и поставили и перед правительством, и перед Минэнерго вопрос о передаче нам операционный контроль над пунктами приема нефти. Раньше за качество сданной нефти отвечали владельцы пунктов сдачи. Они собирают нефть со своих производственных участков, доводят до товарного состояния, чтобы она соответствовала техническим условиям, которые выставлены "Транснефтью", и сдают. С нашей стороны существовала система контроля, но в данном случае она не сработала, потому что людей купили. Теперь это для нас серьезный сигнал, в т.ч. и в смысле подбора кадров, будем более тщательно смотреть при приеме на работу", - резюмировал Скворцов.

В апреле белорусские партнеры "Транснефти" сообщили, что в нефтепроводе "Дружба" появилась нефть, с повышенным содержанием хлорорганики, которая портит трубы и оборудование. Из-за этого пришлось прерывать поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии и вытеснять некондиционное топливо в Россию. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и было умышленным. По факту возбудили уголовное дело.