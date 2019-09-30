Фигуранта дела о загрязнении "Дружбы" Хуснутдинова перевели под домашний арест

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Самаре изменил меру пресечения в отношении одного из фигурантов дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" - замгендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустама Хуснутдинова с заключения под стражу на домашний арест по 30 января 2020 года включительно.

27 сентября суд продлил на четыре месяца - до 30 января 2020 года - срок содержания под стражей экс-гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай и гендиректора ООО "Петронефть актив" Владимира Жоголева.

Ранее суд также продлил сроки домашнего ареста до 30 января 2020 года в отношении замдиректора ООО "Магистраль" Сергея Баландина и сотрудников "Транснефть-Дружба" Романа Якушева, Романа Гладкова, Владимира Матюхина.

Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, в апреле оказалась в центре международного ЧП: нефть была загрязнена хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Столь масштабная проблема стала следствием мошеннической схемы. В мае СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей.

Первыми фигурантами дела стали тогдашний гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Балабай и ее заместитель Хуснутдинов, а также гендиректор ООО "Петронефть актив" Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Баландин, бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал", которое входит в ГК "Петронефть", Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти".

В середине июня стало известно об увеличении числа фигурантов дела до 10 человек (суд отправил под домашний арест четырех сотрудников "Транснефть-Дружбы"), а в конце июня - о еще трех подозреваемых сотрудниках этой компании, которые находятся под подпиской о невыезде.

В ходе розыскных мероприятий по линии Интерпола Ружечко 17 июля был задержан в Вильнюсе, 18 июля суд разрешил арестовать его на три месяца.В августе Вильнюсский окружной суд изменил меру пресечения для Ружечко с содержания под стражей на домашний надзор.