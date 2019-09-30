Поиск

Фигуранта дела о загрязнении "Дружбы" Хуснутдинова перевели под домашний арест

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Самаре изменил меру пресечения в отношении одного из фигурантов дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" - замгендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустама Хуснутдинова с заключения под стражу на домашний арест по 30 января 2020 года включительно.

27 сентября суд продлил на четыре месяца - до 30 января 2020 года - срок содержания под стражей экс-гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай и гендиректора ООО "Петронефть актив" Владимира Жоголева.

Ранее суд также продлил сроки домашнего ареста до 30 января 2020 года в отношении замдиректора ООО "Магистраль" Сергея Баландина и сотрудников "Транснефть-Дружба" Романа Якушева, Романа Гладкова, Владимира Матюхина.

Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, в апреле оказалась в центре международного ЧП: нефть была загрязнена хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Столь масштабная проблема стала следствием мошеннической схемы. В мае СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей.

Первыми фигурантами дела стали тогдашний гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Балабай и ее заместитель Хуснутдинов, а также гендиректор ООО "Петронефть актив" Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Баландин, бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал", которое входит в ГК "Петронефть", Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти".

В середине июня стало известно об увеличении числа фигурантов дела до 10 человек (суд отправил под домашний арест четырех сотрудников "Транснефть-Дружбы"), а в конце июня - о еще трех подозреваемых сотрудниках этой компании, которые находятся под подпиской о невыезде.

В ходе розыскных мероприятий по линии Интерпола Ружечко 17 июля был задержан в Вильнюсе, 18 июля суд разрешил арестовать его на три месяца.В августе Вильнюсский окружной суд изменил меру пресечения для Ружечко с содержания под стражей на домашний надзор.

Дружба Белоруссия Транснефть

Новости по теме

Новости

Неизвестный угнал и разбил служебную машину министра ЖКХ Крыма

Глава Калмыкии вступился за нового руководителя Элисты после митинга против него

Глава Калмыкии вступился за нового руководителя Элисты после митинга против него
Дело Павла Устинова

Гособвинение попросило для актера Устинова условный срок

Путин поздравил "Интерфакс" с 30-летием

Россияне назвали английский и китайский языки самыми перспективными для изучения

Россияне назвали английский и китайский языки самыми перспективными для изучения
Дело Павла Устинова

Росгвардец, заявивший о вывихе плеча из-за Устинова, пожаловался на травлю в интернете

Посольство РФ в Осло опровергло сообщения о российском спецназе на Шпицбергене

Дело Павла Устинова

Мосгорсуд решил изучить видеозаписи по делу актера Устинова

Мосгорсуд решил изучить видеозаписи по делу актера Устинова

Российская армия начала закупки танков Т-90 последней модификации

МВД попросило 1 млрд рублей на выплаты за оформление паспортов жителям Донбасса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');