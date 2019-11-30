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Что произошло за день: суббота, 30 ноября

Планы по запуску "Турецкого потока", крушение вертолета под Новороссийском и критика Ди Каприо со стороны президента Бразилии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Церемония запуска газопровода "Турецкий поток" намечена на 8 января 2020 года. Дату назвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

- Вблизи Абрау-Дюрсо разбился вертолет. Он принадлежал Центру винного туризма. Пилот погиб. По данным источника, это руководитель НП "Воздушный транспорт Абрау" Юрий Королев.

- Одного из руководителей свердловского СК обвинили в получении взятки. Сообщается, что первый замруководителя СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко пытался получить взятку в размере 18 млн рублей, а задержанный вместе с ним адвокат выступал в качестве посредника.

- "Альянс врачей" провел одиночные пикеты у здания Минздрава в Москве. На акцию пришли несколько десятков человек, они выступали против увольнения врачей и за повышение зарплат для медицинского персонала. В Минздраве пообещали в понедельник принять участников пикета. Между тем акции также прошли в Подмосковье и других городах России.

- Учреждена новая общественная организация "За права человека". На съезде было объявлено об образовании гражданской коалиции, в которую вошли, в частности, объединение против строительства мусорного полигона "Шиес" и объединения родственников дела "Сети" и "Нового величия". Место проведение съезда было перенесено: на первой площадке сослались на отсутствие электричества.

- Президент Бразилии обвинил Леонардо Ди Каприо в причастности к лесным пожарам в Амазонии летом. Жаир Болсонару заявил, что актер финансировал некоммерческие организации, которые были заподозрены в поджогах ради финансирования. Доказательств он не предоставил. Ди Каприо подчеркнул, что его фонд не направлял средства этим организациям.

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