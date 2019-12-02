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Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в федеральный бюджет на 2019 год. Он был принят Госдумой 21 ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года.

Документ уточняет основные параметры бюджета и перераспределяет средства по ряду направлений.

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В этом законе оценка профицита федерального бюджета РФ на 2019 год понижена с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП: размер профицита снижается с 1 трлн 881 млрд рублей до 1 трлн 480,81 млрд рублей. Оценка объема ВВП также уменьшается - со 109,086 трлн рублей до 108,414 трлн рублей. Таким образом, профицит бюджета составит в текущем году 1,36%.

Доходы бюджета составят 19 трлн 970,28 млрд рублей, весенними поправками было предусмотрено 20 трлн 175 млрд рублей, однако изначально в законе о бюджете доходы были установлены в размере 19 трлн 969 млрд рублей. Оценка расходов увеличена с 18 трлн 294 млрд рублей до 18 трлн 489,46 млрд рублей (первоначально расходы планировались на уровне 18 трлн 37 млрд рублей).

Ранее в понедельник Путин подписал законы о физлицах-иноагентах и об установке российского программного обеспечения на продаваемые гаджеты.

бюджет Владимир Путин

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