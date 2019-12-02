Путин подписал закон о праве спецслужб сбивать беспилотники

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий сотрудников ряда ведомств полномочиями сбивать беспилотники в случае угрозы безопасности.

ФСБ России, ФСО России, МВД России, СВР России, Росгвардия и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) получают полномочия по "пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в установленных законом целях, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов".

В законе есть норма, дающая возможность представителям правоохранительных органов и спецслужб забирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники в случае, если они представляют угрозу для людей.

Подписанный закон размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Он был принят Госдумой 21 ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года.