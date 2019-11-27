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Мосгордума утвердила трехлетний бюджет столицы с дефицитом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Мосгордума приняла закон о бюджете Москвы на 2020-2022 годы. Он предусматривает, что бюджет будет дефицитным и в нем будут увеличены социальные расходы, сообщила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

По ее словам, в 2020 году доход бюджета составит 2 трлн 798 млрд рублей, расходы - 3 трлн 64 млрд рублей, дефицит - 351,3 млрд рублей. В 2021 году доходы составят 3 трлн 64 млрд рублей, расходы - 3 трлн 278,3 млрд рублей, дефицит - 214,1 млрд рублей. В 2022 году общий объём доходов - 3 трлн 356,2 млрд рублей, расходы - 3 трлн 370 млрд рублей, дефицит - 23,8 млрд рублей.

По словам Зяббаровой, расходы города на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру, а также отдельные мероприятия других госпрограмм социальной направленности в ближайшие три года составят 53,3% - 1,7 трлн рублей в год. Расходы на соцподдержку москвичей в денежной и натуральной форме в 2020 году вырастут на 19% в годовом измерении и составят 495,3 млрд рублей. Из этой суммы 157,4 млрд рублей пойдут на доплаты пенсионерам исходя из минимальной пенсии в столице 19500 рублей в месяц.

Ко второму чтению в законопроект внесли поправки об увеличении расходов на некоторые соцвыплаты и проекты, на это пойдут деньги из резервного фонда.

В частности, на 1,6 млрд рублей будут увеличены ассигнования департаменту труда и соцзащиты населения на ежемесячные выплаты выплаты новой льготной категории граждан - "дети войны". В эту категорию войдут горожане, родившиеся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, проживающие в Москве и не относящимся к региональным и федеральным категориям граждан.

Еще одна поддержанная поправка предполагает дополнительные 2,5 млрд рублей на индексацию выплат семьям с детьми на 5,6%.

Также на 1,5 млрд рублей будут увеличены субсидии на содержание дворов в Новой Москве. Еще дополнительные 165 млн рублей будут выделены на исследование радиационной безопасности.

"Бюджет формировался на основе прогноза социально-экономического развития Москвы, предусматривающего в предстоящие три года устойчивые темпы роста экономики и низкие темпы инфляции. Соответственно в 2020-2022 годах планируется стабильное увеличение доходов бюджета на уровне 8% и выше ежегодно", - сказала Зяббарова.

Москва Мосгордума Елена Зяббарова

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