Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения в СМИ иноагентов или участвующие в их создании.

Документ опубликован на портале правовой информации. Он был одобрен Советом Федерации 25 ноября текущего года.

Согласно положениям закона, "физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учреждённым иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента".

Это касается случаев, если такое лицо получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, от иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, российских юридических лиц, учреждённых иностранными СМИ-иноагентами, российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников, или от российских юридических лиц, учреждённых такими иностранными СМИ.

Закон предусматривает, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юрлицо. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года.

Публикации соответствующих СМИ должны будут сопровождаться указанием на то, что они созданы иностранным агентом, предусматривает закон.

Согласно действующему закону о СМИ, СМИ-иноагентом может быть признано юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы".

"Максимально избирательное" действие

Глава профильного комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Леонид Левин, ранее комментируя закон журналистам, отметил, что дополнительное регулирование для СМИ-иноагентов не будет иметь прямого действия, но сотрудники таких СМИ могут стать иноагентами. "То есть это не норма прямого действия, то есть это не значит, что если он сотрудничает с иностранным СМИ и получает от них деньги, то автоматически становится иностранным агентом. Это означает, что он может быть признан иностранным агентом", - отметил глава комитета и добавил, что "в каждом таком конкретном случае это будет определять Минюст совместно с МИДом".

Отвечая на реплику о том, что все сотрудники СМИ, признанного в РФ иноагентом, получают зарплату, то есть "финансирование", Левин заявил, что "это не означает, что они все автоматически становятся иностранными агентами".

"Кто-то из них может быть, если это будет с точки зрения их деятельности признано. Условно говоря, если человек пишет какие-то материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то, безусловно, риски подобного появления (статуса иноагента - ИФ) возможны", - сказал Левин.

"А если он пишет о культуре, о спорте или о музыке, то вряд ли такого рода сотрудничество может нести в себе риски включения в списки иностранных агентов", - добавил он. Вместе с тем, по его словам, "если есть иностранный ресурс, который поручает журналисту или тому или иному блогеру сделать материал для него, и этот человек готовит такой материал и получает за это деньги - в этом случае существует возможность (признания человека иностранным агентом - ИФ); опять-таки - не обязанность".

Левин неоднократно подчеркивал, что закон не касается блогеров и российских публицистов. Глава комитета заявил, что, условно говоря, "репоста" информации иностранного СМИ-"иноагента" недостаточно для признания интернет-пользователя иноагентом, так как необходимо также получение от него финансирования. "Это считается одним из двух условий, но так как нет второго условия - финансирования блогера иностранным агентом, то, соответственно, это не является причиной того, чтобы этот блогер стал иностранным агентом", - сказал Левин.

Он подчеркнул, что действие закона будет "максимально избирательным".

Одновременно на рассмотрении Госдумы находятся поправки в КоАП, которые вводят штраф до 5 млн рублей за нарушение порядка деятельности СМИ, выполняющего функции иностранного агента. Штраф предлагается ввести в силу с 1 февраля 2020.

СМИ-иноагенты

По данным Минюста, на сегодня иноагентами в России признаны 10 иностранных СМИ - "Голос Америки","Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", , Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии" и совместный проект РС и "Голоса Америки" - телеканал "Настоящее время".

Радио Свобода (РС) намерено выполнять все требования законодательства РФ и намерена обратиться за разъяснениями о порядке выполнения закона, так как "там много непонятного", сообщил ранее "Интерфаксу" директор Русской службы РС Андрей Шарый. Он отметил, "легче с этим законом нам работать не станет". "У нас самостоятельная редакционная политика, вмешательство в которую чиновникам - американским, как вы понимаете, - запрещено", - подчеркнул Шарый.

Мнения разделились

Соавтор закона "О средствах массовой информации", экс-глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов заявил, что "с точки зрения юриспруденции - это (закон - ИФ) просто абракадабра". По его мнению, "здесь перепутаны субъекты и объекты права. "Это ошибки на уровне второго курса юридического факультета. И если с этим разбираться серьезно, то они очевидны", - сказал он ранее "Интерфаксу".

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Тягай считает, что из текста закона следует, что под него теоретически попадает очень большое число пользователей интернета, особенно активно выражающих гражданскую позицию. Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе считает, что закон об иноагентах нужно не улучшать, а отменить, так как "даже если получаешь гранты, не имеющие никакого отношения к политике, формально ты иноагент".

Между тем председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает закон полезным, так как "наши граждане должны понимать, что есть СМИ, которые финансируются другими государствами и у них есть свой интерес при освещении тех или иных событий у нас".

"Они сами выбирают, под каким углом им подавать информацию. Закон не запрещает деятельность подобных СМИ - лишь требует честно признаваться, в чьих интересах ведется их деятельность. А также обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность, подавать необходимую отчетность - приводя их в российскую юрисдикцию", - написал он в своем телеграм-канале.