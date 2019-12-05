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МОЭК подала иск к владельцам киноцентра "Соловей" на 49 млн рублей

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Теплоснабжающая организация Москвы "МОЭК" подала в Арбитражный суд иск о взыскании долга в размере 46,9 млн рублей с владельцев киноцентра "Соловей" на Красной Пресне.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, ПАО "МОЭК" также намерена взыскать с АО "Киноцентр", являющегося собственником "Соловья", неустойку в размере 2,2 млн рублей.

По результатам рассмотрения иска суд определил возбудить производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 13 января 2020 года.

4 декабря в Москве начался снос здания киноцентра "Соловей" на Красной Пресне. По информации СМИ, работы по сносу объекта завершатся не позднее марта 2020 года.

О планах по сносу киноцентра стало известно в 2018 году. Заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что на месте киноцентра на Красной Пресне может быть возведен комплекс апартаментов с медицинским центром. Проект также предполагает обустройство пяти кинозалов, площадки для кинофорумов и апартаментов для звезд кино.

Киноцентр на Красной Пресне был построен для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР. За время работы киноцентра в его залах прошло более 325 тысяч сеансов.

Снос киноцентра "Соловей" в Москве

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МОЭК Киноцентр

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