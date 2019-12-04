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В Москве приступили к сносу киноцентра "Соловей"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В столице начался снос киноцентра "Соловей" на Красной Пресне, передает корреспондент "Интерфакса".

В настоящее время здание кинотеатра огорожено, спецтехника разрушает фасад здания.

Киноцентр "Соловей" на Красной Пресне прекратил свою работу в понедельник, 2 декабря, накануне в нем прошел последний кинопоказ для зрителей. Для прощания выбрали картину Чарли Чаплина "Великий диктатор" - фильм, с которого 1 марта 1989 года началась история киноцентра.

Здание кинотеатра будет снесено, на его месте планируется строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тыс. кв.м. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что по имеющимся у собственника документам на месте киноцентра на Красной Пресне может быть возведен комплекс апартаментов с медицинским центром, а также сопутствующей коммерческой и социальной инфраструктурой.

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков обращался к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой к городским властям выкупить здание киноцентра.

Как сообщил позднее "Интерфаксу" представитель собственника, проект обновленного киноцентра "Соловей" также предполагает обустройство пяти кинозалов, площадки для кинофорумов и апартаментов для звезд кино.

Киноцентр на Красной Пресне был построен в 1989 году для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР.

Киноцентр Соловей Красная Пресня Москва

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