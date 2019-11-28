Девелопер пообещал сохранить киноцентр на месте московского "Соловья"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Проект обновленного киноцентра "Соловей" в Москве предполагает обустройство пяти кинозалов, площадки для кинофорумов и апартаментов для звезд кино, сообщил "Интерфаксу" представитель собственника в четверг.

"Киноцентр никуда не исчезнет, на месте старого появится новый, в котором на третьем этаже будут открыты пять современных кинозалов, оснащенных самым современным оборудованием, два из которых будут отданы фильмам для детской и подростковой аудитории", - сказал представитель компании-застройщика.

По его словам, в здании также будут созданы все условия для проведения кинофорумов. "Здесь на четвертом этаже обустроят комфортабельные апартаменты для проживания звезд кино и членов жюри", - добавил он.

Кроме того, по словам собственника, на втором этаже здания будет располагаться большая выставочная галерея, а на первом этаже здания расположатся современные оригинальные кафе. "Новый центр проектируется в соответствии с актуальными архитектурными трендами и требованиями безопасности. В отличие от старого киноцентра, в нем будет предусмотрено все необходимое для людей с ограниченными возможностями", - подчеркнул представитель застройщика.

Он напомнил, что на территории киноцентра работала детская актерская школа, и после ввода в эксплуатацию нового здания она продолжит свою работу. "Помимо этого, в новом здании появится детский реабилитационный спортивный центр - с бассейном 25 метров и тренажерными залами", - добавил он.

Представитель девелопера рассказал, что все подъезды к новому зданию будут освобождены от стихийных парковок, а под зданием расположатся три уровня подземных парковок на 486 мест.

Ранее стало известно, что киноцентр "Соловей" закроется 2 декабря. По информации СМИ, здание кинотеатра будет снесено, на его месте планируется строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что по имеющимся у собственника документам на месте киноцентра на Красной Пресне может быть возведен комплекс апартаментов с медицинским центром, а также сопутствующей коммерческой и социальной инфраструктурой.

Между тем "Ведомости" сообщали со ссылкой на президента "Каро" Ольгу Зинякову и исполнительного директора "Соловья" Юрия Соловья, что репертуар киноцентра будет перенесен в несколько кинотеатров "Каро" в рамках программы "Соловей поет в Каро".

Киноцентр на Красной Пресне был построен в 1989 году для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР.