В СКР планируют завершить расследование "дела Baring Vostok" до конца года

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Следственные действия по уголовному "делу Baring Vostok" должны завершиться до Нового года, заявила в Басманном суде представитель следствия. Она попросила суд продлить меры пресечения для шести обвиняемых до 13 января.

За этот срок следствие должно предъявить фигурантам дела окончательные обвинения, завершить расследование, уведомить об этом заинтересовнных лиц и передать материалы дел для ознакомления обвиняемым и их защите, сказала следователь.

8 октября суд рассматривает ходатайства о продлении домашнего ареста основателю инвестфонда гражданину США Майклу Калви и партнеру Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданину Франции Филиппу Дельпалю.

Под домашним арестом также находится бывший предправления банка "Восточный" Алексей Кордичев. Ранее сообщалось, что он единственный из всех фигурантов признал вину. Источник "Интерфакса" рассказал 8 октября, что следствие назначило ему психиатрическую экспертизу в стационаре.

9 и 10 октября суд рассмотрит просьбы продлить арест гендиректору НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову, партнеру фонда Вагану Абгаряну и директору по инвестициям Ивану Зюзину. Они находятся в СИЗО с середины февраля. Бизнес-омбудсмен Борис Титов в сентябре говорил, что за восемь месяцев ареста им ни разу не разрешили свидания или телефонные разговоры с родными.

Фигурантов дела обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Дело было возбуждено 13 февраля 2019 года по жалобе миноритария банка Шерзода Юсупова. Пятеро из шести обвиняемых вину отрицают. В фонде Baring Vostok уголовное дело считают попыткой разрешения внутрикорпоративного конфликта акционеров "Восточного". Источник "Интерфакса" говорит, что отказ признать вину стал одним из доводов следствия в пользу продления фигурантам меры пресечения.