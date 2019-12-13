Чемезов попросил Путина помочь с финансированием модернизации "КамАЗа"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов попросил у президента России Владимира Путина оказать содействие в выделении дополнительного финансирования на развитие производственных мощностей "КамАЗа".

На встрече с главой государства, в которой также принял участие гендиректор автозавода Сергей Когогин, Чемезов рассказал, что за последние три года в модернизацию производства на "КамАЗа" было вложено порядка 54 млрд рублей.

"Но этого недостаточно, нам необходимо строить еще вторую очередь на заводе двигателей, модернизировать литейное производство, завод мостов. Но все средства и финансовые возможности, которые у нас были, мы выдали. Поэтому мы, наверное, будет обращаться к вам с просьбой (о помощи в получении финансирования)", - сказал Чемезов.

Путин поинтересовался, сколько средств необходимо предприятию и за какой срок.

По словам Чемезова, речь идет о поэтапном выделении средств. В свою очередь Когогин пояснил, что основные инвестиции запланированы на 2021-2023 годы, добавив, что в год необходимо около 12-13 млрд рублей.

Президент спросил, какая доля акций "КамАЗа" принадлежит госкорпорации "Ростех". Чемезов сообщил, что эта доля составляет порядка 47%, еще 3% принадлежит Татарстану.

Ранее сообщалось, что Путин ознакомился с новейшими разработками "КамАЗа", в том числе с прототипом нового грузовика. В ходе осмотра автомобильного завода президенту продемонстрировали прототип грузового автомобиля "КамАЗ-2020". Концепт кабины для этой модели был представлен на выставке Comtrans в 2017 году, а в пятницу, 13 декабря, президенту показали грузовик целиком.