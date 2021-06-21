Мишустин поручил дополнительно просубсидировать обновление моделей "КАМАЗа"

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг и Минфин до 10 сентября должны предусмотреть дополнительное финансирование проекта по обновлению модельного ряда грузовиков "КАМАЗа". Это следует из перечня поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам его поездки в Набережные Челны в начале месяца.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, поручения Мишустина по итогам посещения "КАМАЗа" касаются господдержки производства, кадрового обеспечения и цифровизации.

"На реализацию планов по развитию "КАМАЗа" следует предусмотреть дополнительное финансирование. Для этого Минпромторгу и Минфину поручено до 10 сентября предоставить предприятию субсидии на финансирование проекта по развитию модельного ряда, а также запланировать дополнительные средства при подготовке очередного проекта бюджета", - говорится в сообщении кабмина.

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин на совещании с Мишустиным в Набережных Челнах сообщил, что инвестиции, в частности, планируется направить на увеличение производства моторов, мостов и колесных редукторов, повышение уровня локализации кабин для грузовиков.

Кроме того, по данным пресс-службы правительства, Минобрнауки и Минфин совместно с ПАО "КАМАЗ" до 9 июля проработают предложения по новым учебным программам для Набережночелнинского филиала Казанского федерального университета, а также по развитию технической базы этого вуза, что позволит готовить больше специалистов в области современных производственных технологий. Минпромторгу также необходимо до 15 июля принять решение по возможности внедрения цифровой платформы "КАМАЗа" на других предприятиях.

Также Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны до 24 июня рассмотреть варианты включения предложений ПАО "КАМАЗ" в перечень новых инициатив социально-экономического развития, который готовит правительство. Перечень формируется, в том числе, для решения задач, озвученных президентом РФ в послании Федеральному Собранию.

Поездка Мишустина на "КАМАЗ" состоялась 3 июня. На заводе компании в Набережных Челнах он пообщался с рабочими и провел совещание по вопросам развития предприятия.

ПАО "КАМАЗ" – крупнейший производитель грузовиков в РФ, основной сегмент работы которого – автомобили массой 14-40 тонн. В настоящее время компания наращивает производство грузовиков нового, пятого поколения (К5). Бизнес-план автопроизводителя, повышенный в середине года, предполагает продажу в 2021 г. в общей сложности 39,5 тыс. грузовиков: 34,5 тыс. автомобилей – на внутреннем рынке, еще 5 тыс. шт. – на экспортных.

"Планируется, что объем инвестиций в 2021 году составит более 17 млрд руб. Из них на развитие модельного ряда будет направлено 13 млрд руб., более 4 млрд руб. – на НИОКР", - сообщала компания в недавно опубликованном годовом отчете.

Основными акционерами "КАМАЗа" являются "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%; по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% этой компании принадлежит Виталию Мащицкому, 30% – гендиректору "КАМАЗа" Когогину, 20% – у Рубена Варданяна) и немецкая Daimler Truck AG (15%). В числе миноритариев компании – KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР; 3,72%) и структура правительства Татарстана – АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).