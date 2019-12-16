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Гордеев потребовал зарегистрировать до конца года новые правила обращения с мусором

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минюсту до конца 2019 года зарегистрировать санитарные правила по обращению с отходами, чтобы они вступили в силу уже с января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

Это поручение было сформулировано после межведомственного совещания, на котором были устранены все разногласия по проекту постановления главного государственного санитарного врача "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований"". В нем прописаны новые принципы и механизмы обращения с отходами производства и потребления.

Сейчас в России в сфере работы с отходами руководствуются устаревшим СанПиНом 1988 года, напомнили в пресс-службе. Новые требования направлены на формирование новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и учитывают в том числе раздельный сбор мусора.

В них есть требования к содержанию и территории муниципальных образований, прописан дифференцированный подход к частоте вывоза собранных раздельно твердых сухих отходов и органики, предусмотрены особенности вывоза мусора из районов Крайнего Севера и труднодоступных населенных пунктов. В частности, главные государственные санитарные врачи в регионах смогут сами изменять периодичность вывоза мусора с удаленных территорий с учетом погодных условий.

Алексей Гордеев Роспотребнадзор Минюст

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