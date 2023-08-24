Минприроды подготовит программу обращения с отходами в труднодоступных районах

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды проработать возможность разработки программы по созданию системы обращения с отходами на труднодоступных территориях в виде отдельного федерального проекта или в рамках существующего, сообщила пресс-служба зампреда правительства.

"Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко по итогам совещания о реализации реформы обращения с отходами поручила Минприроды совместно с заинтересованными ведомствами и субъектами Российской Федерации проработать вопрос создания самостоятельного федерального проекта или структурного элемента проекта "Комплексная система обращения с ТКО" нацпроекта "Экология" для создания системы обращения с отходами на труднодоступных территориях", - говорится в сообщении.

В программе должно быть предусмотрено обеспечение таких территорий инсинераторными установками, добавили в пресс-службе.

Доклад по данному вопросу должен быть представлен правительству до 20 октября текущего года, следует из предоставленного пресс-службой протокола совещания.

Для этого до 15 октября Минприроды также получено вместе с регионами проработать вопрос о критериях отнесения территорий к труднодоступным, а до 1 апреля 2024 года - разработать проект постановления с требованиями к оборудованию площадок временного накопления ТКО, в том числе на труднодоступных территориях, следует из документа.