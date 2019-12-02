Минприроды предложило различать потребителей по утилизации мусора

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Минприроды намерено разобраться с ситуацией, когда региональные власти устанавливают единый норматив накопления отходов для жильцов многоквартирных домов или, например, владельцев частных домов.

Как сообщает "Коммерсантъ", министерство подготовило правительственное постановление, которое предусматривает обязательную дифференциацию нормативов накопления отходов. Оно опубликовано для общественного обсуждения.

Документ должен обязать региональных чиновников дифференцировать лимит — в зависимости от муниципальных образований и зон региональных операторов, категории потребителей (физических и юридических лиц) и категорий объектов. Регионы должны это сделать до 1 января 2021 года.

Издание отмечает, что бизнес-омбудсмен Борис Титов обращал внимание Генпрокуратуры на то, что нормативы в регионах различаются в сотни раз: к примеру, для продуктовых магазинов в различных регионах расходятся в 248 раз, для продовольственных рынков — в 175 раз, для клубов и кинотеатров — в 171 раз и т.д.

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов отмечает, что сельские территории платят, как городские, хотя часть отходов они сжигают, часть отправляют в компост.

Однако издание приводит мнение исполнительного директора Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светланы Бик, которая отмечает, что после пересчета тарифы для одних муниципалитетов, граждан и магазинов действительно могут снизиться, а для других — наоборот, вырасти.

Координатор ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша предупреждает, что остается риск, что новую линейку нормативов посчитают также "с потолка".