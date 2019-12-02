Минприроды назвало местные власти ответственными за плохую работу мусорных операторов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин возлагает ответственность за некачественную работу операторов системы управления отходами на местах на региональные власти.

"Если регоператором становится человек без оборотных средств, а только с ручкой в кармане, ответственность лежит полностью на плечах губернаторов. Они формируют задание и технические требования для участников конкурса", - сказал Кобылкин в интервью "Российской газете".

По его мнению, если у операторов нет перевозочных мощностей и сортировочного комплекса и они не включили в тариф инвестсоставляющую, "скорее всего, эти регоператоры лягут на бок и рано или поздно уйдут с рынка".

По данным министра, сегодня в России работают около 200 региональных операторов системы управления отходами.

Кобылкин также заявил, что не видит трагедии в уходе "заведомо слабых игроков с рынка", поскольку "завтра на место ушедших придут другие регоператоры, у которых финансовое и производственное положение стабильное".

"Мы предполагали такой вариант развития событий, но хотелось, конечно, чтобы было как можно больше достойных и сильных компаний. Чем больше их работает, тем прозрачнее и конкурентнее среда", - отметил глава Минприроды.

При этом он подчеркнул, что "в идеале хотелось бы получить регоператора-бизнесмена, который своими деньгами полностью отвечает перед государством и населением за то, что делает".

Кроме того, министр призвал отделить губернаторов и местные власти от регоператоров, чтобы последние при необходимости координировали свою работу с РЭО ("Российский экологический оператор").

"Хотелось бы, чтобы это произошло быстрее, чтобы региональная власть не вмешивалась в тот или иной бизнес, а видела и спрашивала только результат работы", - пояснил Кобылкин.

Около месяца назад в целях снижения риска прекращения оказания услуг по обращению с ТКО Кобылкин поручил обратить особое внимание на деятельность региональных операторов из 16 субъектов РФ: Алтайского, Красноярского края, Вологодской, Курской, Магаданской, Новгородской, Новосибирской, Томкой, Челябинской областей, а также республик Алтай, Бурятии, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Тывы и Кабардино-Балкарии.

Кроме того, Кобылкин поручил РЭО совместно с Росприроднадзором разобраться в ситуации с полигонами в Бийске Алтайского края, где местные власти ввели режим ЧС муниципального значения из-за "мусорной ситуации" в городе.