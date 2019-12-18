Снижение беспошлинного порога в интернет-торговли принесет бюджету 300 млрд рублей за три года

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В связи со снижением беспошлинного порога для интернет-торговле таможенные платежи могут принести в федеральный бюджет 300 млрд рублей за три года, подсчитали в Федеральной таможенной службе. "Интерфакс" ознакомился с расчетами чиновников.

С 1 января 2020 года порог снизится с 500 до 200 евро. В результате в первом полугодии 2020 года поступления таможенных платежей от интернет-торговли будут сугубо символическими по меркам бюджета - около 1,9 млрд рублей, подсчитали в ФТС. Если, как предлагает Минфин, порог будет снижен с 1 июля до 100 евро, таможенные поступления во втором полугодии 2020 года составят примерно 3,5 млрд рублей.

Резкий скачок произойдет с 2021 года при снижении беспошлинного порога до 50 евро и введения платежа за каждое отправление в 1 евро, подсчитали таможенники. В результате бюджет за год получит 79,8 млрд рублей.

В 2022 году при снижении лимита до 20 евро и увеличения платежа до 3 евро поступления достигнут 222,8 млрд рублей (144,8 млрд рублей - за экспресс-грузы, 78 млрд рублей за международные почтовые отправления), говорится в расчетах.

ФТС построила расчеты на прогнозных объемах ввоза закупленных через интернет товаров в 2019 году - 329,9 млн международных почтовых отправлений и 8,1 млн отправлений экспресс-доставки, а также на структуре стоимости товаров по категории отправления (посылка, мелкий пакет, EMS-отправление, отправление экспресс-доставки), сообщил источник агентства.

Минфин уже подготовил и направил на согласование в заинтересованные ведомства проект поручения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о проработке предложения Москвы снизить порог беспошлинного ввоза товаров физлицами в рамках интернет-торговли до 20 евро с 2022 года.

Ведомство предлагает в пределах ЕАЭС снизить беспошлинный порог, который с 1 января 2020 года составит 200 евро, до 100 за одно международное отправление с 1 июля 2020 года, до 50 евро с 1 января 2021 года и до 20 евро с 1 января 2022 года. При этом в 2020 году единую ставку таможенной пошлины предлагается не менять - с начала следующего года она, по уже принятому решению, снижается с 30% до 15% от суммы превышения беспошлинного порога, но не менее 2 евро за кг веса сверх нормы в 31 кг.

В 2021 году для покупок свыше 50 евро будут такие же условия уплаты пошлины, но при этом планируется установить минимальный фиксированный платеж не менее 1 евро с одного отправления вне зависимости от превышения стоимостной или весовой норм. С 2022 г. при превышении порога в 20 евро с посылки к условиям добавляется платеж не менее 3 евро с одного отправления.

Платежи в 1 и 3 евро планируется применять только к посылкам с товарами, приобретенными в интернет-магазинах, и не распространять его на посылки от одного физлица к другому физлицу. Для этого правила таможенного администрирования товаров, приобретаемых на зарубежных интернет-площадках, планируется выделить в Таможенном кодексе ЕЭС в отдельный блок. Также предлагается внести в кодекс изменения, выравнивающие с 1 января 2022 г. условия беспошлинного ввоза товаров в торговом и неторговом обороте на уровне 20 евро.

В проекте предусмотрено, что результаты проработки этих предложений должны быть рассмотрены на очередном заседании Евразийского межправительственного совета в январе 2020 года.