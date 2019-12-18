Поиск

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговли принесет бюджету 300 млрд рублей за три года

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговли принесет бюджету 300 млрд рублей за три года
Фото: Reuters

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В связи со снижением беспошлинного порога для интернет-торговле таможенные платежи могут принести в федеральный бюджет 300 млрд рублей за три года, подсчитали в Федеральной таможенной службе. "Интерфакс" ознакомился с расчетами чиновников.

С 1 января 2020 года порог снизится с 500 до 200 евро. В результате в первом полугодии 2020 года поступления таможенных платежей от интернет-торговли будут сугубо символическими по меркам бюджета - около 1,9 млрд рублей, подсчитали в ФТС. Если, как предлагает Минфин, порог будет снижен с 1 июля до 100 евро, таможенные поступления во втором полугодии 2020 года составят примерно 3,5 млрд рублей.

Резкий скачок произойдет с 2021 года при снижении беспошлинного порога до 50 евро и введения платежа за каждое отправление в 1 евро, подсчитали таможенники. В результате бюджет за год получит 79,8 млрд рублей.

В 2022 году при снижении лимита до 20 евро и увеличения платежа до 3 евро поступления достигнут 222,8 млрд рублей (144,8 млрд рублей - за экспресс-грузы, 78 млрд рублей за международные почтовые отправления), говорится в расчетах.

ФТС построила расчеты на прогнозных объемах ввоза закупленных через интернет товаров в 2019 году - 329,9 млн международных почтовых отправлений и 8,1 млн отправлений экспресс-доставки, а также на структуре стоимости товаров по категории отправления (посылка, мелкий пакет, EMS-отправление, отправление экспресс-доставки), сообщил источник агентства.

Минфин уже подготовил и направил на согласование в заинтересованные ведомства проект поручения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о проработке предложения Москвы снизить порог беспошлинного ввоза товаров физлицами в рамках интернет-торговли до 20 евро с 2022 года.

Ведомство предлагает в пределах ЕАЭС снизить беспошлинный порог, который с 1 января 2020 года составит 200 евро, до 100 за одно международное отправление с 1 июля 2020 года, до 50 евро с 1 января 2021 года и до 20 евро с 1 января 2022 года. При этом в 2020 году единую ставку таможенной пошлины предлагается не менять - с начала следующего года она, по уже принятому решению, снижается с 30% до 15% от суммы превышения беспошлинного порога, но не менее 2 евро за кг веса сверх нормы в 31 кг.

В 2021 году для покупок свыше 50 евро будут такие же условия уплаты пошлины, но при этом планируется установить минимальный фиксированный платеж не менее 1 евро с одного отправления вне зависимости от превышения стоимостной или весовой норм. С 2022 г. при превышении порога в 20 евро с посылки к условиям добавляется платеж не менее 3 евро с одного отправления.

Платежи в 1 и 3 евро планируется применять только к посылкам с товарами, приобретенными в интернет-магазинах, и не распространять его на посылки от одного физлица к другому физлицу. Для этого правила таможенного администрирования товаров, приобретаемых на зарубежных интернет-площадках, планируется выделить в Таможенном кодексе ЕЭС в отдельный блок. Также предлагается внести в кодекс изменения, выравнивающие с 1 января 2022 г. условия беспошлинного ввоза товаров в торговом и неторговом обороте на уровне 20 евро.

В проекте предусмотрено, что результаты проработки этих предложений должны быть рассмотрены на очередном заседании Евразийского межправительственного совета в январе 2020 года.

ФТС Минфин

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ в среду обновил пик по индексу МосБиржи

Более ста тысяч москвичей стали невыездными из-за долгов по кредитам на 153,5 млрд руб.

Чиновники разрешили пустить движение по железнодорожной части Крымского моста

Чиновники разрешили пустить движение по железнодорожной части Крымского моста

ЦБ заявил о заметном влиянии "мусорной реформы" на инфляцию в 2019 году

Москвичей обещали не наказывать за нарушения при раздельном сборе мусора

Москвичей обещали не наказывать за нарушения при раздельном сборе мусора

Собянин назвал благоустройство одной из самых доходных статей бюджета

Итоги года: 2019

Суверенный - не значит независимый, или технологии за государственной пазухой

Суверенный - не значит независимый, или технологии за государственной пазухой

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с начала 2020 года

Мэр Москвы отчитался о средней зарплате учителей выше 115 000 рублей

Акции "М.Видео" подешевели до двухнедельных минимумов на новостях об обысках в "Сафмаре"

Акции "М.Видео" подешевели до двухнедельных минимумов на новостях об обысках в "Сафмаре"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');