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Минфин РФ подготовил проект поручения ЕЭК проработать беспошлинный лимит в 20 евро

Минфин РФ подготовил проект поручения ЕЭК проработать беспошлинный лимит в 20 евро
Логистический центр ФГУП "Почта России"
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил и направил на согласование в заинтересованные ведомства проект поручения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о проработке предложения российской стороны снизить порог беспошлинного ввоза товаров физлицами в рамках интернет-торговли до 20 евро с 2022 г.

Минфин предлагает поручить ЕЭК совместно с правительствами стран - участниц союза проработать предложение снизить беспошлинный порог, который с 1 января 2020 г. составит 200 евро, до 100 за одно международное отправление с 1 июля 2020 г., до 50 евро с 1 января 2021 г. и до 20 евро с 1 января 2022 г., следует из проекта документа, с которым ознакомился "Интерфакс".

При этом в 2020 г. единую ставку таможенной пошлины предлагается не менять - с начала следующего года она, по уже принятому решению, снижается с 30% до 15% от суммы превышения беспошлинного порога, но не менее 2 евро за килограмм веса сверх нормы в 31 кг. В 2021 году для покупок свыше 50 евро будут такие же условия уплаты пошлины, но при этом планируется установить минимальный фиксированный платеж не менее 1 евро с одного отправления вне зависимости от превышения стоимостной или весовой норм. С 2022 года при превышении порога в 20 евро с посылки к условиям добавляется платеж не менее 3 евро с одного отправления.

Платежи в 1 и 3 евро планируется применять только к посылкам с товарами, приобретенными в интернет-магазинах, и не распространять его на посылки от одного физлица к другому физлицу. Для этого правила таможенного администрирования товаров, приобретаемых на зарубежных интернет-площадках, планируется выделить в Таможенном кодексе ЕЭС в отдельный блок. Также предлагается внести в кодекс изменения, выравнивающие с 1 января 2022 года условия беспошлинного ввоза товаров в торговом и неторговом обороте на уровне 20 евро.

В проекте предусмотрено, что результаты проработки этих предложений должны быть рассмотрены на очередном заседании Евразийского межправительственного совета в январе 2020 года.

Параллельно, как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, ведомства рассматривают предложение "Почты России" внести изменения в таможенное регулирование Евразийского экономического союза в части пересмотра процедуры таможенного склада.

Предполагается, что для сокращения сроков доставки товаров из зарубежных интернет-магазинов необходимо создание обособленных складов, где товары будут храниться без необходимости уплаты ввозных пошлин и иных налогов и сборов для последующего отправления их физическим лицам. Предложение "Почты России" Минфин поручил до 20 декабря рассмотреть Минкомсвязи, ФТС и Минэкономразвития.

Минфин РФ ЕЭК

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