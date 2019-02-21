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В России

ФТС заявила о средней стоимости покупок россиян в иностранных интернет-магазинах в 20 евро

Ограничение порога беспошлинного ввоза до 500 евро не вызвало сложностей, заявляют в ведомстве

ФТС заявила о средней стоимости покупок россиян в иностранных интернет-магазинах в 20 евро
Фото: Интерпресс/ТАСС, Алексей Смагин

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ не столкнулась с трудностями в работе после снижения порога беспошлинного ввоза интернет-покупок с 1 января до 500 евро, сообщил заместитель руководителя ФТС Александр Попов.

"Мы уже живем с лимитом 500 евро, никаких сложностей не возникло. За рамками стоимости покупки в 20 евро у нас 2 или 3% выходит, поэтому никаких сложностей не возникает с введением ограничения по стоимости. Уверен, что и дальше их не будет", - сказал Попов во Владивостоке, отвечая на вопрос журналистов, сказалось ли снижение порога беспошлинного ввоза интернет-покупок на работе ведомства.

По его словам, для работы с интернет-покупками ФТС запустило программный продукт и наладило взаимодействие с "Почтой России".

С 1 января 2019 года в странах ЕАЭС была понижена до 500 евро стоимость зарубежных интернет-покупок, с которых взимается пошлина. Ранее порог составлял 1 тыс. евро в месяц.

Теги: Россия, ФТС

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