Минпромторг выступил против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро

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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил ответ на предложения Минфина снизить порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с изложенной в письме замминистра Виктора Евтухова позицией ведомства, снижение порога может в итоге не пополнить бюджет, а наоборот - привести к потерям сборов.

Минфин в середине декабря подготовил и направил на согласование в ведомства проект поручения Совета Евразийской экономической комиссии о проработке предложения снизить порог беспошлинного ввоза товаров физлицами в рамках интернет-торговли до 20 евро с 2022 года. С 1 января 2020 года порог составит 200 евро, с 1 июля 2020 года его предлагается снизить до 100 за одно международное отправление, до 50 евро - с 1 января 2021 года и до 20 евро - с 1 января 2022 года.

ФТС подсчитала, что если в первом полугодии 2020 год поступления таможенных платежей от интернет-торговли будут сугубо символическими по меркам бюджета - около 1,9 млрд руб., то после снижения порога они начнут расти и достигнут значимых величин. При снижении с 1 июля порога до 100 евро за II полугодие 2020 года таможенные поступления составят примерно 3,5 млрд руб., а в 2021 произойдет резкий скачок: при снижении порога до 50 евро и введении платежа за каждое отправление в 1 евро бюджет за год получит 79,8 млрд руб.

Согласно расчетам таможенной службы, в 2022 году при снижении лимита до 20 евро и увеличении платежа до 3 евро поступления достигнут 222,8 млрд рублей (144,8 млрд руб. - за экспресс-грузы, 78 млрд руб. за международные почтовые отправления).

ФТС в своих прогнозах основывалась на прогнозных объемах ввоза товаров в 2019 году в рамках интернет-торговли (329,9 млн международных почтовых отправлений и 8,1 млн отправлений экспресс-доставки), а также на структуре стоимости товаров по категории отправления (посылка, мелкий пакет, EMS-отправление, отправление экспресс-доставки).

Между тем, как полагает Минпромторг, администрирование таможенного платежа посылки стоимостью менее 80 евро будет стоить около 11 евро. Из-за роста потока посылок, подлежащих проверке, расходы на администрирование превысят ожидаемые доходы, а чистые потери бюджета могут составить более 4 млрд руб., приводит министерство оценку Высшей школы экономики.

Поэтому ведомство предлагает обсуждать снижение порога только после предварительной оценки стоимости администрирования посылок с учетом предлагаемых ставок.

Другие ведомства, которые запрашивал Минфин - Минкомсвязи и ФТС - проект поручения согласовали.

Проект также предусматривает снижение таможенной пошлины. В 2020 году ее менять не будут, а с начала 2021 года она, по уже принятому решению, снизится с 30% до 15% от суммы превышения беспошлинного порога, но не менее 2 евро за кг веса сверх нормы в 31 кг. В 2021 году для покупок свыше 50 евро будут такие же условия уплаты пошлины, но при этом планируется установить минимальный фиксированный платеж не менее 1 евро с одного отправления вне зависимости от превышения стоимостной или весовой норм. С 2022 года при превышении порога в 20 евро с посылки к условиям добавляется платеж не менее 3 евро с одного отправления.

Платежи в 1 и 3 евро планируется применять только к посылкам с товарами, приобретенными в интернет-магазинах, и не распространять его на посылки от одного физлица к другому физлицу.