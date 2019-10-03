Источник узнал о сохранении за "Транснефтью" контроля за качеством нефти в ее трубопроводах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака не обсуждалась возможность передать кому-либо контроль за пунктами приема нефти в систему трубопроводов "Транснефти", нефтетранспортная компания несет финальную ответственность за качество нефти в системе как ее собственник, сообщил "Интерфаксу" один из участников совещания.

Совещание по качеству нефти в трубопроводах монополии прошло у Козака в четверг.

По информации собеседника агентства , в ближайшее время должны быть согласованы конкретные параметры качества нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов "Транснефти", по содержанию хлорорганических соединений.

Пресс-секретарь вице-премьера Илья Джус так прокомментировал журналистам итоги совещания: "По итогам совещания по вопросам качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по всем разногласиям приняты необходимые решения, все участники совещания согласились с ними, в ближайшее время они будут формализованы".

Вопрос о контроле за качеством нефти, поступающей в систему "Транснефти" и выходящей из нее, встал после форс-мажора с нефтепроводом "Дружба", в котором в апреле белорусская сторона обнаружила нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений, разъедающих оборудование. 20 сентября глава Минэнерго Александр Новак сказал, что спор о методе определения качества нефти в системе решит правительство.

"Транснефть" предлагала правительству передать под ее контроль сторонние приемные пункты нефти и осуществить единую сертификацию химико-аналитических лабораторий, которые занимаются лабораторным анализом качества нефти.

В конце августа стало известно, что председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву поручить независимым инспекторам (сюрвейерам) ежедневно проверять качество нефти, которая сдается в систему "Транснефти" и выходит из нее. Еще он рекомендовал ужесточить требования к содержанию хлорорганических соединений: не более 1 ppm (миллионные доли) вместо 6 ppm. Он считает, что это поможет восстановить имидж России как надежного поставщика качественной нефти.

После публикаций о письме Шредера между компаниями произошла публичная перепалка. Пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин заявил, что его компания готова допустить независимых инспекторов, если расходы на их работу возьмут на себя нефтяные компании. Комментируя предложение ужесточить нормативы по хлорорганике, Демин предложил "Роснефти" самой их выполнять.

"Роснефть" потребовала, чтобы "Транснефть" извинилась перед Шредером за публичное шельмование.

Белорусский оператор "Дружбы" - "Гомельтранснефть Дружба" - объявил, что установит свои точки контроля качеств нефти в трубопроводе на границе с Россией. В компании отмечали, что попытки договориться с Россией и Польшей о совместных приграничных пунктах контроля ни к чему не привели.