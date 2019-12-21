Украина получит $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража

Газовая вышка под Полтавой на Украине (архив) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российская сторона в ходе трехсторонних газовых переговоров согласилась выплатить Украине $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит $3 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража", – сказал он.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд, с учетом набежавших процентов эта сумма достигла $3 млрд.

"Нафтогаз" развернул охоту на активы "Газпрома" в зарубежных юрисдикциях, но в то же время заявил, что готов рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет этой суммы.