Москва и Киев договорились о транзите газа. Обобщение

Стороны подготовили детальный протокол, но его еще предстоит согласовать "на политическом уровне"

Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Накануне, 19 декабря, в Берлине проходили российско-украинские переговоры по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины. Встреча в двух- и трехстороннем форматах продлилась почти восемь часов, а ее итогом стал "детальный протокол" по газу, о деталях которого, однако, почти ничего не известно. В пятницу в Минске стороны снова намерены сесть за стол переговоров - действующий контракт заканчивается менее чем через две недели.

"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" - глава компании Алексей Миллер", - сообщили журналистам в "Газпроме".

"Принципиальное соглашение"

Встреча началась в четверг в 12:00 (14:00 мск). За столом переговоров в основном находились российская и украинская стороны, время от времени к ним подключалась Еврокомиссия в лице ее зампредседателя Мароша Шефчовича.

От России во встрече участвовали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак, от Украины - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Кроме того, в переговорах участвовала принимающая сторона - министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее, а также упомянутый вице-президент Еврокомиссии Шефчович.

Уже после 20:00 (22:00) мск Вальдерзее не смог ответить на вопрос журналистов, когда ждать окончания переговоров, но выражал надежду на их успешное завершение.

"Мы надеемся на это", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах министерства экономики ФРГ, где проходили переговоры.

Вскоре к журналистам вышел Шефчович и объявил, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года.

"Мы достигли соглашения в принципе, - объявил замглавы Еврокомиссии. - Достигнутые нами принципиальные договоренности завтра обсудят в столицах".

По его словам, это "позитивные новости для Европы, России и Украины".

Детальный протокол

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сообщил журналистам после многочасовых переговоров Александр Новак.

Он также поблагодарил "принимающую сторону - Минэкономики ФРГ и его главу Петера Альтмайера за создание "позитивной атмосферы", а также Шефчовича "за его конструктивный подход".

"Хорошую работу" отметил и украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению", - сказал он, подчеркнув, что наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве.

Как заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, основные принципы проекта газовых соглашений между Украиной и Россией наработаны в соответствии с европейскими правилами. Он также отметил, что достигнутые договоренности "требуют дополнительного согласования на политическом уровне".

О подробностях достигнутого соглашения ни российская, ни украинская сторона распространяться не стали.

Источник, знакомый с итогами переговоров, рассказал "Интерфаксу", что протокол подготовлен по всему комплексу вопросов, касающихся взаимоотношений России и Украины в газовой сфере.

Камни преткновения

1 января 2020 года заканчивается десятилетний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Европейская комиссия предложила "Газпрому" поддержанный украинской стороной вариант транзитного договора на десять лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

"Газпром" 18 ноября официально предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый договор о транзите газа через украинскую территорию сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. Условием российской стороны стал отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. Кроме того, условием заключения контракта названа отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании. Украинская сторона отказываться от претензий категорически не согласна.

Комментируя в четверг решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд, президент РФ Владимир Путин заявил: "Я убежден как юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический".

"Ну ладно, решение суда есть. Это правда. Мы должны из этого исходить. Мы будем из этого исходить. И будем искать приемлемого для всех решения, в том числе и для Украины", - сказал он, подчеркнув, что, несмотря на строительство газопроводов "Северный поток" 1 и 2, а также "Турецкого потока", транзит газа через Украину будет сохранен.

"Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт", - заявил Путин.

При этом президент РФ напомнил о долге Украины перед Россией в размере $3 млрд: "..часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги - 3 миллиарда долларов как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется", - сказал он.

Путин также напомнил, что Россия готова поставлять Украине газ напрямую (Украина с 2015 года не закупает российский газ, приобретая его в Европе с помощью виртуального реверса), что, по его словам, будет на 20-25% дешевле, чем закупает Украина сейчас.

Долгие споры о газе

Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября вынес положительное для "Нафтогаза" решение по жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмский арбитража, который в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между украинской и российской компаниями на поставку и транзит газа обязал "Газпром" доплатить НАК $2,56 млрд. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ранее в ноябре говорил, что Киев готов обсудить возможность получить от "Газпрома" газ вместо денег по решению арбитража.

Решение по контракту на поставку газа выносили в два этапа. Отдельное решение было принято Стокгольмским арбитражем 31 мая 2017 года, тогда арбитраж полностью отклонил требование "Газпрома" о применении принципа "бери или плати", удовлетворил требование НАК о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий, а также отменил запрет на реэкспорт газа. "Газпром" оспорил это решение 7 ноября 2017 года, но апелляционный суд округа Свеа отклонил его 27 ноября этого года. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.