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"Газпром" перекачает через Украину за пять лет 225 млрд куб. м газа

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" и "Нафтогаз Украины" в соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон, заявил в субботу глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража ($2,9 млрд - ИФ)", - сказал он журналистам.

"Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины.

Экономика"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут договор по транзиту газа на пять лет"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут договор по транзиту газа на пять летЧитать подробнее

Соглашение также предусматривает транзит через Украину 225 млрд кубометров российского газа в течение пяти лет.

Согласно договоренностям, Европейская комиссия гарантирует соответствие нормам ЕС регулирования транспортировки газа на Украине.

Украинская сторона гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования.

С "Оператором ГТС Украины" "Газпром" подпишет межоператорское соглашение, а "Нафтогаз Украины" - транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины.

Как подчеркнул Миллер, "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.

Компания-агент забронирует транспортные мощности на пять лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 год, 40 млрд куб. м на 2021 и последующие годы, при условии установления конкурентного тарифа.

"Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть возможность поставок газа на Украину с ценообразованием на базе NCG.

Согласно решению Стокгольмского арбитража "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд, однако с учетом пени сумма возросла до $2,9 млрд. "Около $2,9 млрд с учетом пени", - подтвердил представитель "Газпрома".

Газпром Нафтогаз Украина ЕС Алексей Миллер

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