В Минэнерго Украины подтвердили, что "Газпром" выплатит "Нафтогазу" $2,9 млрд

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель.

"Эта сумма, которая зафиксирована в решении Стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. Будет выплачена, если мы реализуем все пакетные позиции, еще до Нового года", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве в субботу.

Согласно решению Стокгольмского арбитража "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд, однако с учетом пени сумма возросла до $2,9 млрд. Ранее в субботу это подтвердил представитель российской компании.

Как сообщалось, "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут договор по транзиту газа на пять лет, за это время "Газпром" перекачает через Украину 225 млрд куб. м газа.