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Сооснователь Uber Каланик продал более 90% своей доли

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сооснователь и бывший гендиректор сервиса Uber Technologies Трэвис Каланик за семь недель продал акции компании более чем на $2,5 млрд, что составляет свыше 90% его доли, пишет The Wall Street Journal.

По оценке издания, если предприниматель продолжит распродажу бумаг такими темпами, то в ближайшие дни полностью выйдет из капитала компании.

Каланик начал продавать акции Uber в начале ноября, когда было снято шестимесячное ограничение на продажу бумаг ранними инвесторами и сотрудниками компании после IPO. С этого времени он продолжал продавать акции ежедневно вплоть до 18 декабря. Почему он так делает, неясно.

По данным источников WSJ, у него давно накапливалось недовольство нынешним руководством компании, а также действиями акционеров, вынудивших его уйти с поста гендиректора в 2017 году.

С момента IPO акции Uber подешевели более чем на 30%. За сессию пятницы котировки компании выросли на 1,5% до $30,45.

Падение стоимости акций компании отражает неуверенность инвесторов в способности Uber приносить прибыль, пишет газета. В третьем квартале 2019 года чистый убыток компании увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $1,16 млрд. Однако глава компании Дара Хосровшахи пообещал вывести компанию на прибыльный уровень к концу 2021 года - раньше, чем прогнозировали многие аналитики.

Каланик ушел с поста гендиректора Uber в 2017 году под давлением со стороны акционеров после серии скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и судебное разбирательство с компанией Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей-беспилотников.

Каланик развивает стартап CloudKitchens, который занимается строительством кухонь и сдачей их в аренду ресторанам, которые работают только на доставку. По данным осведомленных источников WSJ, в начале 2019 года компания привлекла $400 млн финансирования со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии.

Uber Тревис Каланик CloudKitchens Саудовская Аравия

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