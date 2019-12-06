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Uber сообщила о 3 тыс. домогательствах в США за 2018 год в первом отчете о безопасности

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сервис такси Uber впервые выпустил отчет о безопасности своих поездок в США за 2017 и 2018 год, сообщает Associated Press.

В докладе отмечается, что в прошлом году во время поездок было зафиксировано более 3 тыс. сексуальных домогательств. Всего за два года поступила 5981 жалоба на сексуальные домогательства разной степени.

На 1,3 млрд поездок в прошлом году пришлось 235 случаев изнасилования. Как отмечается, нападению подвергались как пассажиры, так и водители, бывали случаи, когда подобное происходило и между самими пассажирами. В 2017 году компания насчитала 2936 зарегистрированных сексуальных посягательств - среди них 229 случаев изнасилования - во время 1 млрд поездок в США. Таким образом, за два года произошло 464 зарегистрированных случаев изнасилования.

Эти данные основаны на отчетах водителей, поэтому инцидентов могло быть и больше, если учесть, что не все об этом заявляли. Компания отмечает, что в основном домогательства проявлялись в нежелательных поцелуях или прикосновениях. Несмотря на то, что количество жалоб на сексуальные преступления в 2018 году выросло, их доля уменьшилась на 16% из‑за увеличения числа поездок.

В отчете сказано, что девять человек были убиты во время поездок в прошлом году и десять - в 2017 году, 58 человек погибли в автокатастрофах.

Всего за два года с помощью сервиса Uber было совершено 2,3 млрд поездок. За это время водители Uber становились участниками 97 столкновений, в которых погибли 107 человек. Между тем, по утверждению компании, 99,9% поездок были безопасными.

Uber США

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