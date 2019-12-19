Uber зарезервирует $4,4 млн на компенсации жертвам домогательств

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сервис такси Uber создаст фонд объемом $4,4 млн для выплат компенсаций сотрудницам, которые пострадали от сексуальных домогательств с января 2014 года. Таковы условия досудебного соглашения компании с Комиссией по обеспечению равных возможностей трудоустройства (EEOC) США, сообщила пресс-служба комиссии.

Uber в том числе согласился заплатить компенсации сотрудницам, которых наказали за жалобы на домогательства.

Сотрудников, на которых поступало больше одной жалобы, выявит специально созданная в компании система. Она же найдет менеджеров, которые вовремя не реагировали на такие жалобы.

В течение трех лет за Uber будет наблюдать бывший член EEOC Фред Алварес, следует из договоренностей.

Сотрудницы, которые работали в Uber с 1 января 2014 года по 30 июня 2019 года, смогут заполнить анкету, на основании которой EEOC будет принимать решения о распределении компенсационных выплат.

В начале 2017 года бывшая сотрудница Uber Сьюзан Фаулер в блоге рассказала, что с первого дня работы подвергалась домогательствам со стороны сотрудника, а начальство не реагировало на ее жалобы. Она добавила, что от других сотрудниц слышала аналогичные жалобы. Тогдашний руководитель сервиса Трэвис Каланик пообещал расследовать ее заявления. В том же году EEOC выдвинула в адрес компании обвинения.

В феврале 2017 года Uber сообщила, что расследовать жалобы Фаулер будет бывший генпрокурор США Эрик Холдер. В июне того же года стало известно, что компания за несколько лет получила 215 жалоб на домогательства. По результатам проверки на тот момент были уволены 20 человек, еще трем десяткам предложили переподготовку и специальные консультации, в отношении езе 57 проверки продолжались.