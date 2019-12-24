Владельцем 81,8% банка "Уралсиб" стала вдова Владимира Когана

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.

Как говорится в сообщении банка, основание, в силу которого Людмила Коган стала владеть этим пакетом акций "Уралсиба", наступило 23 декабря.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в октябре получила ходатайство о приобретении 81,81% голосующих акций банка "Уралсиб". Потенциальный покупатель в сообщении ФАС назван не был. Представитель банка тогда пояснил "Интерфаксу", что эта процедура проходит в рамках вступления в наследство членов семьи Коган. "Это получение предварительного согласования ФАС перед принятием наследства и изменением - вследствие этого - акционерного владения банком", - сообщил тогда представитель кредитной организации.

Банк 20 июня 2019 года сообщил о смерти основного акционера Владимира Когана, который весной 2018 года перенес инсульт. Он был женат, у него осталось четверо детей.

Владимир Коган был выбран инвестором в рамках санации "Уралсиба" в ноябре 2015 года, тогда он приобрел 82% акций банка у его основателя Николая Цветкова "за символическую сумму". Это первый и единственный случай финансового оздоровления банка физическим лицом. На середину марта 2019 года Коган владел 81,81% акций "Уралсиба", Цветков - 11,35%.

"Уралсиб" за годы санации получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 90,5 млрд рублей, инвестировал их в облигации федерального займа.

ЦБ РФ ранее заявил, что вопрос о замене инвестора в рамках санации банка "Уралсиб" в связи со смертью Владимира Когана актуален, но может быть рассмотрен после того, как будут определены его наследники в соответствии с процедурами, установленными законодательством. При этом вариант передачи "Уралсиба" в ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора, подконтролен ЦБ) не рассматривался.

Банк "Уралсиб" по итогам третьего квартала 2019 года занял 18-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".