Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка "Уралсиб"

Евгений Коган был зампредом правления банка с августа 2016 года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Уралсиба" возглавил Евгений Коган, сын прежнего основного владельца банка Владимира Когана. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Набсовет прекратил полномочия Евгения Когана как члена правления. Он был заместителем председателя правления банка с 15 августа 2016 года.

20 июня стало известно о смерти Владимира Когана. Весной 2018 года он перенес инсульт, но остался в составе органов управления банка: в июле прошлого года Коган был переизбран председателем наблюдательного совета.

Владимир Коган был выбран инвестором в рамках санации "Уралсиба" в ноябре 2015 года, тогда он приобрел 82% акций банка у его основателя Николая Цветкова "за символическую сумму". Это первый и единственный случай финансового оздоровления банка физическим лицом. На середину марта 2019 года Коган владел 81,81% акций "Уралсиба", Цветков - 11,35%.

"Уралсиб" за годы санации получил от Агентства по страхованию вкладов 90,5 млрд рублей, инвестировал их в облигации федерального займа.

В Банке России отметили, что в связи со смертью Владимира Когана вопрос о замене инвестора "Уралсиба" стал актуальным, но допустили, что его можно решить после того, как будут определены его наследники в соответствии с процедурами, установленными законодательством. Вариант передачи "Уралсиба" в Фонд консолидации банковского сектора не рассматривается.

Банк "Уралсиб" по итогам первого квартала 2019 года занял 19-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".