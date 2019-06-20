Скончался владелец "Уралсиба" Владимир Коган

Владелец "Уралсиба" Владимир Коган Фото: ТАСС, Алексей Никольский

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.

"С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган", - говорится в сообщении "Уралсиба".

Банк "Уралсиб" с ноября 2015 года находится на санации. Инвестором при финансовом оздоровлении выступал Владимир Коган, который приобрел 82% акций банка у Николая Цветкова. Коган на середину марта 2019 года владел 81,81% акций "Уралсиба", Цветков - 11,35%.

Коган родился 27 апреля 1963 года в Ленинграде, ему было 56 лет. В 1989 году он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности "инженер-механик", в 1995 году - Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.

О болезни Когана стало известно летом 2018 года. Весной прошлого года он перенес инсульт, сообщала ранее газета "Ведомости".