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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

ЦБ РФ решил досрочно завершить санацию банка "Уралсиб"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Банк России принял решение досрочно завершить проведение финансового оздоровления банка "Уралсиб", говорится в сообщении ЦБ.

Все мероприятия, предусмотренные планом участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, выполнены, отмечает ЦБ.

Банк выполняет установленные ЦБ обязательные нормативы и осуществляет свою деятельность в стандартном режиме надзора, подчеркивает регулятор.

"Уралсиб" с осени 2015 года находится на санации. Инвестором в рамках финансового оздоровления банка был выбран Владимир Коган, который приобрел 82% акций банка у его основателя Николая Цветкова "за символическую сумму". После смерти Владимира Когана инвестором "Уралсиба" была утверждена его вдова Людмила Коган, получившая 81,8% акций кредитной организации в порядке наследования. Николай Цветков владел 11,35% банка.

"Выход из процедуры финансового оздоровления не повлечет за собой изменений в стратегии банка, которая, как показывает досрочное завершение финансового оздоровления, вполне успешна. Смена собственников никогда не планировалась и не планируется", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Уралсиба".

"Уралсиб" за годы санации получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 91,5 млрд рублей и инвестировал их в облигации федерального займа. В частности, банк в ноябре 2015 года привлек 67 млрд рублей сроком на 10 лет по ставке 0,51% и 14 млрд рублей на 6 лет по ставке 6% годовых (этот кредит погасил досрочно в августе 2020 года). В декабре 2017 года кредитная организация получила почти 9,5 млрд рублей, в декабре 2019 года - еще 1,4 млрд рублей (оба займа привлечены на 10 лет под 0,51%). Объем задолженности перед АСВ на текущий момент банк не раскрывает.

"Заемные средства будут возвращены в конце 2025 года", - отметил представитель банка.

Банк "Уралсиб" по итогам 2023 года занимает 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Уралсиб ЦБ РФ Банк России
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