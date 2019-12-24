Сооснователь Uber Каланик выйдет из совета директоров компании

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сооснователь и бывший гендиректор Uber Technologies Трэвис Каланик 31 декабря 2019 года выйдет из совета директоров компании и займется новым бизнесом и благотворительностью, сообщила компания.

Гендиректор Uber Дара Хосровшахи отметил выдающийся вклад Каланика в развитие сервиса, поблагодарил его за работу в совете директоров и пожелал ему всего наилучшего от имени всего коллектива.

Каланик оставил пост гендиректора в 2017 году под давлением акционеров после серии скандалов, в том числе связанных с обвинениями в домогательствах к сотрудницам, в жесткой корпоративной культуре, и с судебным разбирательством с Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей-беспилотников.

23 декабря The Wall Street Journal обратила внимание, что Каланик за семь недель продал акции компании более чем на $2,5 млрд, что составляет свыше 90% его доли. Продавать их он начал в начале ноября, когда истекло шестимесячное ограничение на продажу акций ранними инвесторами и сотрудниками Uber после IPO. Газета отметила, что если предприниматель продолжит распродажу бумаг такими темпами, то в ближайшие дни полностью выйдет из капитала компании. Ее источники говорили, что у Каланика давнонакапливалось недовольство нынешним руководством компании, а также действиями акционеров, вынудивших его уйти с поста гендиректора.

С момента IPO акции Uber подешевели более чем на 30%. Падение котировок газета связала с неуверенностью инвесторов в способности Uber приносить прибыль. В третьем квартале 2019 года чистый убыток компании увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $1,16 млрд. Однако глава компании Дара Хосровшахи пообещал вывести компанию на прибыльный уровень к концу 2021 года - раньше, чем прогнозировали многие аналитики.

Сейчас Каланик развивает стартап CloudKitchens, который занимается строительством кухонь и сдачей их в аренду ресторанам, которые работают только на доставку. По данным осведомленных источников WSJ, в начале 2019 года компания привлекла $400 млн финансирования со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии.