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"Ростех" получит треть акций в золотодобывающем проекте в Иркутской области

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" получит 35% в проекте по добыче золота в Иркутской области, пишет газета "Коммерсант".

Как отмечает издание, дочерняя компания госкорпорации "РТ-Развитие бизнеса" уже приобрела 9,9% акций в уставном капитале компании "Техсервис". Также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство на приобретение еще 25,1% акций, в результате доля "РТ-Развитие бизнеса" в капитале "Техсервиса" превысит одну треть.

"Техсервис", совладельцем которого также является гендиректор девелопера "Самолет" Антон Елистратов, имеет лицензию на геологоразведочные работы на Черно-Бирюсинском участке в Иркутской области. Он расположен в пределах Бирюсинско-Агульского рудного района. На его территории ранее было выявлено Гурбейское рудное поле, запасы которого, по данным на 2010 год, составляют 18 тонн золота по категории B2, 17 тонн по категории B1 при содержании 5 грамм на тонну. Рудное поле было взято за эталон при оценке ресурсов участка Черно-Бирюсинский, которые составляют 9,1 тонны золота.

Как пишет издание, до последнего времени единственным "золотым" проектом "Ростеха" в Иркутской области было крупнейшее золоторудное месторождение Сухой Лог. Партнером "Ростеха" по этому проекту является "Полюс".

Иркутская область Ростех РТ-Развитие бизнеса Техсервис

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