Чемезов предложил сделать "Ростех" оператором вывоза и переработки промотходов

Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с промышленными отходами (III-V классы опасности) и наделить этими функциями возглавляемую им госкорпорацию. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на письмо Чемезова, отправленное 6 декабря вице-премьеру Алексею Гордееву, который курирует обращение с отходами.

Представитель "Ростеха" подтвердил РБК, что Чемезов направил письмо Гордееву. Представитель аппарата вице-премьера отказался от комментариев.

По данным РБК, глава "Ростеха" в письме отметил, что порядок обращения с техногенными отходами (отходами производства) III-V классов сейчас законодательно не определен, хотя такой мусор составляет до 95% всех отходов в России. По его мнению, отсутствие федерального оператора по обращению с этими типами отходов ставит под угрозу исполнение в сроки мероприятий нацпроекта "Экология".

Как пояснил РБК основатель и владелец группы компаний MGS Group, которая занимается вывозом отходов в Москве, Георгий Малютин, отходы III-V классов очень разнородны: это отходы от добычи полезных ископаемых, лом металлов от б/у труб, дерево, строительный мусор и тому подобное.

В обращении к вице-премьеру Чемезов напомнил, что уже существуют федеральные операторы по обращению с отходами I-II классов опасности (радиоактивные отходы, батарейки и ртутные лампы) - это госкорпорация "Росатом" и по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - "Российский экологический оператор" (РЭО).