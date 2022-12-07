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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

"Росатом" заинтересовался иркутским золотым проектом с ресурсным потенциалом 50 т

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Эльконский ГМК - структура "Росатома" - интересуется приобретением золотодобывающего проекта в Иркутской области с ресурсным потенциалом в 50 тонн, пишет "Комерсантъ" со ссылкой на документацию на торговой площадке Сбербанка.

ГМК планирует заказать оценку доли в уставном капитале ООО "Техсервис", которое владеет двумя смежными лицензиями на поиск и добычу золота на иркутских месторождениях Гурбей и Светино, due diligence проводится для планируемой M&A-сделки, следует из документации.

Как говорится в презентации проекта Гурбей, его запасы по категории С2 составляют 13,5 тонны рудного золота, общий ресурсный потенциал по стандартам JORC достигает 50 тонн. Содержания золота - высокие (4,7 г/т по месторождению Гурбей и 7 г/т на Светино).

На месторождении работает опытная золотоизвлекательная фабрика. В 2021 году было произведено 370 кг золота, в планах на этот год 430 кг. В 2023 году проект должен выйти на производительность в 1 тонну золота в год.

В "Техсервисе" 35% владеет структура "Ростеха" "РТ-Развитие бизнеса", 55,25% - кипрская компания Arsanol Holdings ltd, еще 9,75% было у юриста Ильи Рыбалкина. Совладельцем Arsanol, по данным "Коммерсанта", являлся гендиректор девелопера "Самолет" Антон Елистратов с долей в 19%.

Росатом Эльконский ГМК Иркутскачя область Ростех Сбербанк Техсервис Светино Гурбей Антон Елистратов
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