Поиск

К российскому производителю игрушек подан иск на 33 млн рублей из-за свинки Пеппы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Британская Entertainment One UK, которой принадлежат права на свинку Пеппу, подала иск на 32,9 млн рублей к одному из крупнейших российских производителей игрушек, компании "Симбат". Третьей стороной в иске назван "Яндекс.Маркет", пишет "Коммерсантъ".

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск 18 июля.

ЭкономикаHasbro купит владельца мультсериала "Свинка Пеппа" за $4 млрдHasbro купит владельца мультсериала "Свинка Пеппа" за $4 млрдЧитать подробнее

Истец считает, в конструкторах "Симбата" используется изображение свинки, которую больше половины опрошенных россиян приняли за Пеппу. Конструкторы в 2018 году продавались через принадлежащий "Яндекс.Маркету" маркетплейс "Беру". "Симбат" не покупал у правообладателя лицензию на использование персонажа, заявил изданию Роман Лукьянов, гендиректор компании Semenov & Pevzner, представляющей Entertainment One UK в суде. По его словам, ответчик настаивает, что на конструкторах была изображена не Пеппа.

Юристы попросили ВЦИОМ провести опрос, и больше 50% из 1500 опрошенных сказали, что на изображении - Пеппа, добавил Лукьянов.

По его словам, это самый крупный иск в России для Entertainment One UK и один из наиболее крупных исков по лицензиям на детские товары за последние несколько лет в целом.

Топ-менеджеры "Симбата" от комментариев отказались.

Представитель "Яндекс.Маркета" отметил, что на площадке этого сервиса третьи лица самостоятельно формируют и размещают товарные предложения, а Гражданский кодекс при этом позволяет сервису ограничиться заверениями контрагента, что у него есть все необходимые разрешения и лицензии.

Участники рынка называют "Симбат" — один из крупнейших по выручке производителей игрушек в России. По данным NPD, объем рынка игрушек в России в 2018 году составлял от 105 млрд до 110 млрд рублей. По Kartoteka.ru, выручка ООО "Симбат" за 2018 году составила 6,5 млрд рублей, чистая прибыль — 62,5 млн рублей. Среди лицензионных игрушек компании есть российские "Маша и Медведь", "Фиксики", "Мимимишки", зарубежные My Little Pony, Barbie и Hello Kitty.

Симбат свинка Пеппа Роман Лукьянов Арбитражный суд Москвы Entertainment One UK Semenov & Pevzner ВЦИОМ

Новости по теме

Новости

Мошенники стали чаще звонить россиянам с подменой номеров банков

Brent подешевела на сигналах восстановления добычи в Саудовской Аравии

Нефть усилила снижение на росте добычи в Саудовской Аравии

Нефть усилила снижение на росте добычи в Саудовской Аравии

Huawei собралась продать лицензию на технологии 5G американской компании

Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть

Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть
Дело Baring Vostok

Орешкин пришел на первую встречу Baring Vostok с инвесторами без участия Калви

Японские эмитенты выпустили рекордный объем облигаций в I финполугодии

Суд рассмотрит заявление о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов в России

Суд рассмотрит заявление о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов в России

СП "НОВАТЭКа" и Фонда "Энергия" получило рекордный приток нефти на юрских отложениях

Эксперт высоко оценил потенциал РФ в экспорте водки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');