К российскому производителю игрушек подан иск на 33 млн рублей из-за свинки Пеппы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Британская Entertainment One UK, которой принадлежат права на свинку Пеппу, подала иск на 32,9 млн рублей к одному из крупнейших российских производителей игрушек, компании "Симбат". Третьей стороной в иске назван "Яндекс.Маркет", пишет "Коммерсантъ".

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск 18 июля.

Истец считает, в конструкторах "Симбата" используется изображение свинки, которую больше половины опрошенных россиян приняли за Пеппу. Конструкторы в 2018 году продавались через принадлежащий "Яндекс.Маркету" маркетплейс "Беру". "Симбат" не покупал у правообладателя лицензию на использование персонажа, заявил изданию Роман Лукьянов, гендиректор компании Semenov & Pevzner, представляющей Entertainment One UK в суде. По его словам, ответчик настаивает, что на конструкторах была изображена не Пеппа.

Юристы попросили ВЦИОМ провести опрос, и больше 50% из 1500 опрошенных сказали, что на изображении - Пеппа, добавил Лукьянов.

По его словам, это самый крупный иск в России для Entertainment One UK и один из наиболее крупных исков по лицензиям на детские товары за последние несколько лет в целом.

Топ-менеджеры "Симбата" от комментариев отказались.

Представитель "Яндекс.Маркета" отметил, что на площадке этого сервиса третьи лица самостоятельно формируют и размещают товарные предложения, а Гражданский кодекс при этом позволяет сервису ограничиться заверениями контрагента, что у него есть все необходимые разрешения и лицензии.

Участники рынка называют "Симбат" — один из крупнейших по выручке производителей игрушек в России. По данным NPD, объем рынка игрушек в России в 2018 году составлял от 105 млрд до 110 млрд рублей. По Kartoteka.ru, выручка ООО "Симбат" за 2018 году составила 6,5 млрд рублей, чистая прибыль — 62,5 млн рублей. Среди лицензионных игрушек компании есть российские "Маша и Медведь", "Фиксики", "Мимимишки", зарубежные My Little Pony, Barbie и Hello Kitty.