Forbes узнал об обсуждении властями РФ идеи налога для богатых на фоне COVID-кризиса

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и самоизоляцией, власти РФ решили вновь вернуться к идее повышенного налогообложения обеспеченных россиян, пишет в среду журнал Forbes со ссылкой на людей, знакомых с обсуждением данного вопроса, - федерального чиновника и источника издания в Госдуме.

Еще два других источника Forbes (эксперт, участвовавший в обсуждениях, и источник, близкий к правительству) говорят, что варианты разных подходов к налогообложению людей с разными доходами власти просчитали еще зимой в преддверии послания президента РФ Владимир Путина Федеральному собранию.

"Там более 10 разных вариантов, готовый сценарий есть у администрации президента и правительства, при необходимости его можно просто достать и применить", - утверждает эксперт, участвовавший в обсуждениях. Один из возможных вариантов - повышение ставки НДФЛ для богатых россиян с 13 до 15%. Повышенным налогом могут обложить граждан с годовым доходом в 2-3 млн рублей, говорит источник в Госдуме и эксперт.

В рассчитанных для администрации президента и правительства сценариях есть также идея не облагать НДФЛ уровень дохода в размере прожиточного минимума или даже больше, добавил собеседник издания.

Такие обсуждения в высших эшелонах власти возобновились на фоне резкого роста дефицита бюджета, отмечает Forbes. Так, глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил в апреле, что дефицит бюджета в этом году может составить 5-6% ВВП.

Речь идет о "социальной справедливости" - источники

Однако два собеседника журнала поясняют, что речь идет не о том, чтобы таким образом увеличить отчисления в бюджет, а скорее о "социальной справедливости" - чтобы использовать деньги, полученные в результате изменения системы налогообложения, для социальных нужд, например на поддержку малоимущих граждан или пенсионеров.

Однако итогового решения по налогу для богатых пока нет, говорят источники Forbes. По данным издания, против такой идеи выступает Минфин. Позиция ведомства состоит в том, что если повышение ставки налога будет незначительным, то и дополнительные поступления от этого будут небольшие, но при этом администрирование налога окажется сложным.

Напомним, что власти РФ обсуждают вопрос о введении прогрессивной ставки налогообложения уже не первый год. Так, в декабре 2019 года "Ведомости" писали, что на совещаниях у главы администрации президента Антона Вайно обсуждалось введение вычета из НДФЛ "в размере прожиточного минимума, а то и выше", ради поддержки малоимущих.

На ту же тему проводились консультации в правительстве, рассказали изданию три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока. Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, сказал один из собеседников газеты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в том же месяце говорил, что в Кремле пока предметно не обсуждают и не принимали конкретных решений о возможном освобождении малоимущих граждан от уплаты части налогов.