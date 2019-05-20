Профсоюзы потребовали обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) настаивает на своем предложении свести к нулю ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами ниже прожиточного минимума, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

"Ещё большую актуальность приобретает инициатива ФНПР по введению "нулевой" ставки НДФЛ на доходы ниже прожиточного минимума. У бедных есть расходы, а не доходы. Если богатые не хотят социального взрыва, пусть платят", - сказал Шмаков на открывшемся в понедельник в Москве X съезде профобъединения.

Организация также предлагает внести поправки в Трудовой кодекс (ТК), устанавливающие обязанность работодателя индексировать зарплату работника раз в год на уровень прогнозной инфляции.

Индексация зарплаты

"ФНПР предлагает установить в Трудовом кодексе Российской Федерации положение об индексации заработной платы ежегодно на прогнозную величину индекса потребительских цен для всех работников независимо от формы собственности организации", - сказал Шмаков.

По его мнению, индексация должна носить опережающий характер, а пропуск индексации "недопустим так же, как и ее любое необоснованное снижение".

"Однако правительством России до сих пор не разработан нормативный правовой акт о порядке индексации заработной платы работников бюджетной сферы, обеспечивающей повышение уровня реального его содержания. Во внебюджетной сфере порядок индексации зачастую также либо не предусматривается соглашениями, либо не приводит к реальному повышению заработной платы", - сказал председатель ФНПР.

ФНПР является крупнейшим по численности российским объединением профсоюзов, в членских организациях ФНПР состоят более 20 млн человек.